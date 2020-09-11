TFF 1. Lig'de ilk 3 puan Altınordu'nun

TFF 1. Lig'in açılış maçında Menemen Belediyespor ile Altınordu, karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
TFF 1. Lig'de ilk 3 puan Altınordu'nun
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11 Eylül 2020 20:51
TFF 1. Lig'de sezonun ilk maçında Menemen Belediyespor ile Altınordu, karşılaştı. Altınordu, mücadeleyi 2-0 kazandı.

Karşılaşmada Altınordu'nun golleri; 85. dakikada Burak İnce ve 87. dakikada Metehan Mimaroğlu'ndan geldi.

Böylece TFF 1. Lig'de sezonun ilk 3 puanı Altınordu'ya gitti.

Altınordu, ligin 2. haftasında sahasında Bursaspor ile karşılaşacak. Menemen Belediyespor ise, 2. haftada Giresunspor deplasmanına gidecek.



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