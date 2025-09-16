TFF 1. Lig'de görünüm

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta oynanan tek maçla sona erdi.
Haftanın kapanış maçında Erzurumspor FK, Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Geride kalan 4 haftada yenilgiyle tanışmayan lider Arca Çorum FK, İmaj Altyapı Vanspor FK ile golsüz berabere kalarak ilk puan kaybını yaşamasına rağmen 13 puanla liderliğini sürdürdü.
SONUÇLAR
Esenler Erokspor-Atakaş Hatayspor: 4-1
Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor: 3-1
Boluspor-Manisa FK: 2-0
İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor: 4-0
Özbelsan Sivasspor-SMS Grup Sarıyer: 1-0
Arca Çorum FK-İmaj Altyapı Vanspor FK: 0-0
Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Serikspor: 1-2
Amed Sportif Faaliyetler-Atko Grup Pendikspor: 2-1
Erzurumspor FK-Sakaryaspor: 1-1
PUAN DURUMU
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ARCA ÇORUM FK
|5
|4
|1
|0
|9
|2
|7
|13
|2.SİPAY BODRUM FK
|5
|3
|2
|0
|12
|6
|6
|11
|3.ESENLER EROKSPOR
|5
|3
|1
|1
|13
|4
|9
|10
|4.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|5
|3
|1
|1
|16
|8
|8
|10
|5.BOLUSPOR
|5
|3
|1
|1
|11
|6
|5
|10
|6.ERZURUMSPOR FK
|5
|2
|3
|0
|10
|6
|4
|9
|7.BANDIRMA SPOR
|5
|2
|2
|1
|8
|5
|3
|8
|8.ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.
|5
|2
|2
|1
|9
|7
|2
|8
|9.İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
|5
|2
|2
|1
|5
|4
|1
|8
|10.İSTANBULSPOR A.Ş.
|5
|1
|4
|0
|6
|2
|4
|7
|11.SERİK SPOR FUTBOL A.Ş.
|5
|2
|1
|2
|5
|10
|-5
|7
|12.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|5
|1
|2
|2
|6
|6
|0
|5
|13.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|5
|1
|2
|2
|6
|7
|-1
|5
|14.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|5
|1
|2
|2
|5
|7
|-2
|5
|15.SAKARYASPOR A.Ş.
|5
|1
|2
|2
|7
|11
|-4
|5
|16.ÖZBELSAN SİVASSPOR
|5
|1
|1
|3
|5
|9
|-4
|4
|17.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|5
|1
|1
|3
|3
|9
|-6
|4
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|5
|0
|2
|3
|5
|11
|-6
|2
|19.SMS GRUP SARIYERSPOR
|5
|0
|1
|4
|3
|8
|-5
|1
|20.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|5
|0
|1
|4
|4
|20
|-16
|-11
GELECEK HAFTA
Ligde 6. haftanın programı şöyle:
19 EYLÜL CUMA
17.00 Eminevim Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Ümraniye Şehir)
17.00 İstanbulspor-Arca Çorum FK (Necmi Kadıoğlu)
20.00 Atakaş Hatayspor-Boluspor (Stat belli değil)
20.00 Serikspor-Bandırmaspor (Stat belli değil)
20 EYLÜL CUMARTESİ
16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sipay Bodrum FK (Aktepe)
16.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Özbelsan Sivasspor (Van Atatürk)
19.00 Manisa FK-Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Adana Demirspor-Erzurumspor FK (Yeni Adana)
21 EYLÜL PAZAR
16.00 SMS Grup Sarıyer-Atko Grup Pendikspor (Stat belli değil)
19.00 Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Sakarya Atatürk)