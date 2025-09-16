15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
1-0
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
1-1
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
3-2
15 Eylül
Verona-Cremonese
0-0
15 Eylül
Como-Genoa
1-1
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
1-0
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
0-0
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
0-1
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
1-3
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
1-1
15 Eylül
Almere-Eindhoven
5-0
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
2-2
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
1-1
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
0-1
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

TFF 1. Lig'de görünüm

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta sona erdi. Haftanın kapanışında Erzurumspor FK ile Sakaryaspor 1-1 berabere kalırken, Arca Çorum FK aldığı beraberliğe rağmen 13 puanla liderliğini sürdürdü.

calendar 16 Eylül 2025 00:18 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2025 00:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TFF 1. Lig'de görünüm
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'de 5. hafta oynanan tek maçla sona erdi.
 
Haftanın kapanış maçında Erzurumspor FK, Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.
 
Geride kalan 4 haftada yenilgiyle tanışmayan lider Arca Çorum FK, İmaj Altyapı Vanspor FK ile golsüz berabere kalarak ilk puan kaybını yaşamasına rağmen 13 puanla liderliğini sürdürdü.
 
SONUÇLAR
 
Esenler Erokspor-Atakaş Hatayspor: 4-1
 
Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor: 3-1
 
Boluspor-Manisa FK: 2-0
 
İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor: 4-0
 
Özbelsan Sivasspor-SMS Grup Sarıyer: 1-0
 
Arca Çorum FK-İmaj Altyapı Vanspor FK: 0-0
 
Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-1
 
Alagöz Holding Iğdır FK-Serikspor: 1-2
 
Amed Sportif Faaliyetler-Atko Grup Pendikspor: 2-1
 
Erzurumspor FK-Sakaryaspor: 1-1
 
PUAN DURUMU
 
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.ARCA ÇORUM FK 5 4 1 0 9 2 7 13
2.SİPAY BODRUM FK 5 3 2 0 12 6 6 11
3.ESENLER EROKSPOR 5 3 1 1 13 4 9 10
4.AMED SPORTİF FAALİYETLER 5 3 1 1 16 8 8 10
5.BOLUSPOR 5 3 1 1 11 6 5 10
6.ERZURUMSPOR FK 5 2 3 0 10 6 4 9
7.BANDIRMA SPOR 5 2 2 1 8 5 3 8
8.ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. 5 2 2 1 9 7 2 8
9.İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ 5 2 2 1 5 4 1 8
10.İSTANBULSPOR A.Ş. 5 1 4 0 6 2 4 7
11.SERİK SPOR FUTBOL A.Ş. 5 2 1 2 5 10 -5 7
12.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 5 1 2 2 6 6 0 5
13.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 5 1 2 2 6 7 -1 5
14.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 5 1 2 2 5 7 -2 5
15.SAKARYASPOR A.Ş. 5 1 2 2 7 11 -4 5
16.ÖZBELSAN SİVASSPOR 5 1 1 3 5 9 -4 4
17.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 5 1 1 3 3 9 -6 4
18.ATAKAŞ HATAYSPOR 5 0 2 3 5 11 -6 2
19.SMS GRUP SARIYERSPOR 5 0 1 4 3 8 -5 1
20.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 5 0 1 4 4 20 -16 -11
 
GELECEK HAFTA
 
Ligde 6. haftanın programı şöyle:
 
19 EYLÜL CUMA
 
17.00 Eminevim Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Ümraniye Şehir)
 
17.00 İstanbulspor-Arca Çorum FK (Necmi Kadıoğlu)
 
20.00 Atakaş Hatayspor-Boluspor (Stat belli değil)
 
20.00 Serikspor-Bandırmaspor (Stat belli değil)
 
20 EYLÜL CUMARTESİ
 
16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sipay Bodrum FK (Aktepe)
 
16.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Özbelsan Sivasspor (Van Atatürk)
 
19.00 Manisa FK-Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs)
 
19.00 Adana Demirspor-Erzurumspor FK (Yeni Adana)
 
21 EYLÜL PAZAR
 
16.00 SMS Grup Sarıyer-Atko Grup Pendikspor (Stat belli değil)
 
19.00 Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Sakarya Atatürk)
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.