Tete'ye Brezilya'dan talip var

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Tete'ye ülkesinden Flamengo talip oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Tete'ye Brezilya'dan talip var
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05 Nisan 2024 11:30
Galatasarya'ın büyük beklentiler ve uğraşlarla kadrosuna kattığı Tete, henüz beklenen seviyeye çıkabilmiş değil. Buna rağmen Brezilyalı oyuncu ile ilgili transfer dedikoduları çıkmaya devam ediyor.

Ara transfer döneminde ismi birçok takımla anılan Tete'ye bu kez ülkesinden önemli bir talip çıktı. Tete konusunda son iddia ülkesinden geldi. Brezilya basını, Flamengo'nun Tete ile yakından ilgilendiğini belirtti.

TEKLİF BEKLENİYOR

Galatasaray Yönetimi, Tete konusunda net bir karar vermiş değil. Sarı-Kırmızılılar'ın gelecek olan teklife göre hareket edeceği bildirildi.

9 GOLE KATKI SAĞLADI

Tete, bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıktı ve 1602 dakika süre aldı. Brezilyalı oyuncu, bu sürede 3 gol atıp 6 asist yaptı.

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