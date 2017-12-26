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Terim'in soyunma odası konuşması ortaya çıktı!

Göztepe'yi konuk eden Galatasaray, ilk 45 dakikada eşitliği bozamamış ve soyunma odasına 1-1 beraberlikle gitmişti. Tecrübeli hocanın soyunma odasında yaptığı konuşma belli oldu

Kaynak: Fanatik
Terim'in soyunma odası konuşması ortaya çıktı!
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26 Aralık 2017 08:11
Galatasaray'da 4. teknik direktörlük dönemine başlayan Fatih Terim'in Göztepe maçının devre arasında ve karşılaşma sonunda oyuncularıyla yaptığı kısa konuşmaların detayına ulaşıldı.

Tecrübeli hocanın soyunma odasına 1-1'lik skorla giren öğrencilerine, "Çıkıp sadece kendi oyununuzu oynayın, ama ne olursa olsun kaybetmekten korkmayın. Sadece oynayın, gerisi zaten 3 puan olacaktır" dediği öğrenildi.

Maç sonundaki galibiyet konuşmasında da Terim'in, "İşte Galatasaray böyle oynamalı. Zaten siz de böyle oynayacaksınız. Aferin çocuklar" ifadelerini kullandığı belirlendi.



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Galatasaray, Göztepe maçını farklı kazanırken, kulübede hararetli konuşmalar da yaşandı. Yaklaşık 70 dakika oyuna girmek için ısınan ancak değişimde kullanılmayan Eren ile Fatih Terim arasındaki diyaloglar fotoğraf karelerine işte böyle yansıdı. (Sabah)

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Galatasaray - Göztepe


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