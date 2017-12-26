Galatasaray'da 4. teknik direktörlük dönemine başlayan Fatih Terim'in Göztepe maçının devre arasında ve karşılaşma sonunda oyuncularıyla yaptığı kısa konuşmaların detayına ulaşıldı.
Tecrübeli hocanın soyunma odasına 1-1'lik skorla giren öğrencilerine, "Çıkıp sadece kendi oyununuzu oynayın, ama ne olursa olsun kaybetmekten korkmayın. Sadece oynayın, gerisi zaten 3 puan olacaktır" dediği öğrenildi.
Maç sonundaki galibiyet konuşmasında da Terim'in, "İşte Galatasaray böyle oynamalı. Zaten siz de böyle oynayacaksınız. Aferin çocuklar" ifadelerini kullandığı belirlendi.
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Tecrübeli hocanın soyunma odasına 1-1'lik skorla giren öğrencilerine, "Çıkıp sadece kendi oyununuzu oynayın, ama ne olursa olsun kaybetmekten korkmayın. Sadece oynayın, gerisi zaten 3 puan olacaktır" dediği öğrenildi.
Maç sonundaki galibiyet konuşmasında da Terim'in, "İşte Galatasaray böyle oynamalı. Zaten siz de böyle oynayacaksınız. Aferin çocuklar" ifadelerini kullandığı belirlendi.
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Galatasaray, Göztepe maçını farklı kazanırken, kulübede hararetli konuşmalar da yaşandı. Yaklaşık 70 dakika oyuna girmek için ısınan ancak değişimde kullanılmayan Eren ile Fatih Terim arasındaki diyaloglar fotoğraf karelerine işte böyle yansıdı. (Sabah)
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Galatasaray - Göztepe
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