Teniste Türkiye, Meksika ile karşı karşıya

Teniste A Milli Takım, erkeklerin ülkeler düzeyindeki organizasyonu Davis Cup Dünya Grubu 1 play-off müsabakalarında Meksika ile karşılaşacak.



TED Spor Kulübü ev sahipliğinde Brooks Brothers sponsorluğunda 1-2 Şubat tarihlerinde düzenlenecek organizasyonunun tanıtım toplantısı İstanbul'da yapıldı.



Toplantıya Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İpek Soylu, A Milli Erkek Takımı Kaptanı Erhan Oral, Brooks Brothers Ticari Direktörü Mahir Can Işık, milli sporcu Ergi Kırkın ve turnuva direktörü Melis Yafe katıldı.



Turnuva direktörü Melis Yafe, açılış konuşmasında turnuvayla ilgili bilgiler vererek, "31 Ocak Cuma günü başlayacak etkinliklerin ardından kura çekimi ve karşılaşmaların resmi basın toplantısı gerçekleşecek. 1 Şubat Cumartesi günü açılış seremonisinin ardından saat 12.00'de ilk tekler maçı oynanacak. 2 Şubat Pazar günü ise program çiftler maçıyla başlayacak ve ardından iki tekler karşılaşması oynanacak. Maçların ardından kapanış seremonisi ve ödül töreni yapılacak." ifadelerini kullandı.



- İpek Soylu: "Deplasman avantajı için seyircilerimizi bekliyoruz"



TTF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İpek Soylu ise Davis Cup'ta ev sahibi avantajını kullanmak istediklerini söyledi.



Heyecanlı olduklarını vurgulayan Soylu, "Özel bir hafta bizim için. A Milli Takım, her genç sporcunun, spora başladığında olmak istediği yerdir. Önce eski bir sporcu olarak sonra da milli takımlar sorumlusu olarak sponsorumuza teşekkür ediyorum. Sponsorun performans gösterirken kendisini iyi hissetmesi çok çok önemli. Kortun dışında da milli takımımızı şık bir şekilde görmek bizi çok mutlu ediyor. Sponsorumuz tenisle özdeşleşmiş bir marka. İki senedir tenis federasyonuyla beraber yol alıyorlar. TED Spor Kulübü bizler için çok güzel bir atmosfer yarattı. Deplasman avantajı için seyircilerimizi bekliyoruz. Sporcularımız yoğun ve başarılı süreçten geçiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na da teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Milli takımlarda antrenör değişiklikleri olduğunu anlatan İpek Soylu, şunları kaydetti:



"Gerek saha dışı gerek saha içi desteğimizi daha iyi bir hale nasıl getirebiliriz bunu hedefledik. Kıyafeti konuşuyoruz. En çok üstüne düştüğümüz konu bu oldu. Alt yaş gruplarında sporcuları takdir etmek amaçlı ekipman kısmına önem verdik. Başarılı sistemlerde uzun vadeli antrenör seçimleri yapılıyor. Amacımız bu yoğun periyotta oyuncuların takibini izlemek, gelişimlerini takip etmek. Grand Slam şampiyonları hangi yollardan geçip, hangi adımları atıyor bunları arşivleyip raporlamak bizim için kıymetli. Sistematik yaklaşmaya çalışıyoruz. Umarım kısa zamanda da faydasını görürüz."



- Erhan Oral: "En formda olan oyuncuları takıma davet ettik"



A Milli Erkek Tenis Takımı Kaptanı Erhan Oral, hafta sonu Meksika ile beş önemli mücadeleye çıkacaklarını aktardı.



Turnuvadan umutlu olduklarının altını çizen Oral, "Türkiye Tenis Ligi tek takım müsabakamız çok değerli ve kıymetli. Geri geldiği için de çok mutluyum. Bu kulüpler üstü bir organizasyon. Kulüp ve milli takımı birbirine karıştırmamak gerekiyor. En formda olan oyuncuları takıma davet ettik. İyi bir kamp yaptık. Sakatlığı olanlar vardı. Onlar maalesef şimdilik dışarıda kaldılar." dedi.



Sponsor desteğinin önemine değinen Oral, "1818'de kurulan bu markanın 200 yılı geçmesinin yanında Davis Cup ile de önemli bir bağlantısı var. Davis Cup, 1900 yılında ortaya çıktı. 100 yılı aşkın süredir dünyanın en büyük takım şampiyonası. Böyle bir markayla birleşmiş olmak Türk tenisi ve A Milli Takım için çok büyük bir gurur kaynağı. Bu onurlu bir görevde sponsorumuzla, tenis takımımız çok şık olacak. Davis Cup'ta hafta sonu önemli maçlarımız var. Üç maçı alan ekip de bu seriyi galip tamamlayacak." değerlendirmesinde bulundu.



Davis Cup formatıyla ilgili bilgi veren Oral, "Davis Cup'a 155 ülke katılıyor. Dünya Grubu'ndan başlatılıyor, 4 gruba kadar iniyor. Biz dünya play-off grubundayız. Biz birinci gruptayız. Bu grupta 26 takım var ve 13 içeride, 13 dışarıda maçlar oynanıyor. Grup 1 play-off'ları var, Grup 1 maçları var. Burada kazananlar Grup 1'de kaybedenlerle oynuyor. En basit tabiriyle kaybedenler aşağıya iniyor, kazananlar yukarı çıkıyor. Bir sonraki turda kimle oynayacağımızı bilmiyoruz. İçeride mi dışarıda mı oynayacağız konusu da tamamen o ülkeyle daha önce tarihte oynadıysak nerede oynadığımıza bakıyorlar. Bu şekilde karşılaşmadıysak kura olarak belirleniyor." diyerek sözlerini tamamladı.



- Ergi Kırkın: "Seyircilerimiz bir üst tura çıkmamıza yardımcı olacak"



Düzenlenen son Davis Cup'ta sakatlığı nedeniyle oynayamadığını belirten milli sporcu Ergi Kırkın, her yıl daha iyi olmaya çalıştığını dile getirdi.



Turnuvaya katılacak olmaktan duyduğu heyecanı paylaşan Kırkın, "Tekrar evimizde oynayacak olmak da çok mutlu edici. Bir süredir hep deplasmandaydık. Organizasyonun yeniden Türkiye'ye dönmesi güzel oldu. Sponsorlarımıza, federasyonumuza desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Seyircilerimizi de maçlarımıza bekliyoruz. Umarım seyircilerimiz bir üst tura çıkmamıza yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Hedeflerine dair de konuşan milli sporcu, "Her yıl daha iyi olmaya çalışıyorum. Şu ana kadar kazandığım en büyük turnuva Brezilya'daydı. Şu an sıralama olarak o tür turnuvalara girebiliyorum. Şimdiki hedefim bundan daha yüksek bir turnuvaya katılıp turnuvada daha yukarı çıkıp Grand Slam'lere gidebilmek." ifadelerini kullandı.



- Mahir Can Işık: "Milli sporcuların performanslarıyla gururlanacağız"



Brooks Brothers Ticari Direktörü Mahir Can Işık ise A Milli Takım'ın Meksika ile oynayacağı karşılaşmaların sponsoru olmaktan gurur duyduklarını belirtti.



Sponsorluktan dolayı mutluluklarını dile getiren Işık, "Spor modada ortak bir yaşam stilini yansıtan rekabetçi bir alan. Brooks Brothers olarak bu sene 207. yaşımızı kutluyoruz. Çok uzun zamandır sektördeyiz. Sporun bu birleştirici gücü, disiplini ve mükemmeli arayışına da bir ayna olma niyetimiz var. Türkiye'nin Davis Cup'taki başarısı için mücadele eden tüm milli sporcularımızın azmi, takım ruhu ve adil bakış açısı da hepimiz için bir ilham kaynağı. Meksika ile yapılacak müsabakalarda sporcularımıza tam destek verdiğimizi belirtmek istiyorum. Onların performanslarıyla gururlanacağız. A Milli Tenis Takımı'mıza başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.



- Milli takım



Kaptanlığını Erhan Oral'ın yaptığı A Milli Erkek Tenis Takımı'nın geniş kadrosunda şu isimler bulunuyor:



Ergi Kırkın, Yankı Erel, Cem İlkel, Cengiz Aksu, Mert Naci Türker, Arda Azkara, Mert Alkaya, Atakan Karahan ve Tuncay Duran.



Öte yandan geniş kadrosunda Rodrigo Pacheco, Rafael De Alba, Alejandro Hernandez, Daniel Moreno ve Eugenio Gonzalez'in yer aldığı Meksika Milli Takımı'nın kaptanlığını ise Adrian Contreras üstleniyor.