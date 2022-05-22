Tekvandoda Mahmut Bozteke'den altın madalya!

İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda milli para tekvandocu Mahmut Bozteke altın, Meryem Betül Çavdar ise gümüş madalya aldı.



Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Manchester kentindeki organizasyonun son günü erkekler K44 63 kiloda Mahmut Bozteke, finalde İtalyan Antonio Bossolo ile karşılaştı. Mücadeleyi 15-11 kazanan Mahmut Bozteke altın madalyanın sahibi oldu.



Organizasyonda kadınlar K44 52 kiloda Türkiye'yi temsil eden Meryem Betül Çavdar ise finalde Meksika'dan Jessica Garcia Quijano'ya 13-11 yenilerek gümüş madalya elde etti.





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