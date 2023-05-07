Tekerlekli Sandalye Basketbolda millilerin rakipleri açıklandı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın ve Erkek Milli Takımların, 2023 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tekerlekli Sandalye Basketbolda millilerin rakipleri açıklandı
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07 Mayıs 2023 00:47
Son güncelleme 07 Mayıs 2023 00:48
Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın ve Erkek Milli Takımların, 2023 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Kadın Takımı'nın 8-20 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndaki rakiplerinin İspanya, Fransa, Almanya, İngiltere ve Hollanda olduğu açıklandı.

B Grubu'nda mücadele edecek Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Erkek Takımı'nın ise İngiltere, İtalya, Fransa, Avusturya ve İsrail ile mücadele edeceği kaydedildi.

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