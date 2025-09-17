16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
0-2
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
1-3
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
1-0
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
2-3
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
4-4
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
2-1
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
0-1
16 Eylül
C.Palace-Millwall
5-3
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
5-3
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
2-1
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
2-4
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
2-1
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
1-1
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
0-6
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
4-2
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
1-3
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
1-2
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
2-1
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
2-3
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
0-0

Tedesco'nun Mourinho'dan farkı: Oyuncular mutlu!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılmasıyla birlikte göreve gelen Domenico Tedesco, tesislerdeki hava olumluya döndü.

calendar 17 Eylül 2025 08:23
Fotoğraf: AA
Tedesco'nun Mourinho'dan farkı: Oyuncular mutlu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco'nun gelişi ile takımdaki hava olumluya döndü.

Eski teknik direktör Jose Mourinho'nun aksine İtalyan teknik adam oyuncularla yakından ilgilenerek pozitif bir hava yakaladı. Mourinho döneminde daha çok yardımcıların çalıştırma yapması oyuncularda olumsuz bir hava yaratıyordu.

OYUNCULAR MUTLU

Genç teknik adamın antrenman stili ise Portekizli teknik adama göre çok farklı. Tedesco, antrenmanlarda doğrudan takımla birlikte yer alıyor ve yüz yüze direktifler veriyor. Bu idman stili oyuncuların da hoşuna gidiyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.