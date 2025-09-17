Tedesco'nun Mourinho'dan farkı: Oyuncular mutlu!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco'nun gelişi ile takımdaki hava olumluya döndü.
Eski teknik direktör Jose Mourinho'nun aksine İtalyan teknik adam oyuncularla yakından ilgilenerek pozitif bir hava yakaladı. Mourinho döneminde daha çok yardımcıların çalıştırma yapması oyuncularda olumsuz bir hava yaratıyordu.
OYUNCULAR MUTLU
Genç teknik adamın antrenman stili ise Portekizli teknik adama göre çok farklı. Tedesco, antrenmanlarda doğrudan takımla birlikte yer alıyor ve yüz yüze direktifler veriyor. Bu idman stili oyuncuların da hoşuna gidiyor.
