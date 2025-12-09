09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
23:00
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
18:30
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
20:45
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
23:00
09 Aralık
Inter-Liverpool
23:00
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
23:00
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
23:00
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
23:00
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
23:00

Tedesco, ideal 11'ini bulamadı!

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de çıktığı 17 maçın 15'inde farklı 11'lerle sahaya çıkarak istikrarı yakalayamadı; en fazla rotasyonu sol bek ve santrfor hatlarında yaptı.

calendar 09 Aralık 2025 09:28
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Jose Mourinho'nun ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin başına geçen Domenico Tedesco, geldiği günden bu yana sarı-lacivertlilerle Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde toplamda 17 maça çıktı. İtalyan çalıştırıcı, bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 yenilgi elde etse de istikrarlı bir kadro kuramadı.

40 yaşındaki teknik adam, bu 17 maçın 15'inde farklı 11 tercih ederken, sadece 2 mücadelede bir önceki karşılaşmanın kadrosunda değişikliğe gitmedi. 

Tedesco, ilk olarak ligdeki Antalyaspor maçının 11'ini bozmadan Nice mücadelesine çıktı. Ardından ise Avrupa Ligi'ndeki Stuttgart karşılaşmasında şans verdiği isimleri Gaziantep FK deplasmanında sahaya sürdü.

EN FAZLA DEĞİŞİKLİK SOL BEK VE SANTRFOR

İtalyan teknik adamın en fazla değişikliği sol bek ve santrfor bölgelerinde yaptı. Milan Skriniar, Ederson, Jayden Oosterwolde, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Nelson Semedo'dan zorunlu olmadıkça vazgeçmeyen Tedesco, Asensio ile Anderson Talisca'yı ise birçok farklı bölgede kullandı.





SON HABERLER
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
