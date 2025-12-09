Tedesco, ideal 11'ini bulamadı!

Jose Mourinho'nun ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin başına geçen Domenico Tedesco, geldiği günden bu yana sarı-lacivertlilerle Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde toplamda 17 maça çıktı. İtalyan çalıştırıcı, bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 yenilgi elde etse de istikrarlı bir kadro kuramadı.



40 yaşındaki teknik adam, bu 17 maçın 15'inde farklı 11 tercih ederken, sadece 2 mücadelede bir önceki karşılaşmanın kadrosunda değişikliğe gitmedi.



Tedesco, ilk olarak ligdeki Antalyaspor maçının 11'ini bozmadan Nice mücadelesine çıktı. Ardından ise Avrupa Ligi'ndeki Stuttgart karşılaşmasında şans verdiği isimleri Gaziantep FK deplasmanında sahaya sürdü.



EN FAZLA DEĞİŞİKLİK SOL BEK VE SANTRFOR



İtalyan teknik adamın en fazla değişikliği sol bek ve santrfor bölgelerinde yaptı. Milan Skriniar, Ederson, Jayden Oosterwolde, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Nelson Semedo'dan zorunlu olmadıkça vazgeçmeyen Tedesco, Asensio ile Anderson Talisca'yı ise birçok farklı bölgede kullandı.