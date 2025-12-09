Jose Mourinho'nun ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin başına geçen Domenico Tedesco, geldiği günden bu yana sarı-lacivertlilerle Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde toplamda 17 maça çıktı. İtalyan çalıştırıcı, bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 yenilgi elde etse de istikrarlı bir kadro kuramadı.
40 yaşındaki teknik adam, bu 17 maçın 15'inde farklı 11 tercih ederken, sadece 2 mücadelede bir önceki karşılaşmanın kadrosunda değişikliğe gitmedi.
Tedesco, ilk olarak ligdeki Antalyaspor maçının 11'ini bozmadan Nice mücadelesine çıktı. Ardından ise Avrupa Ligi'ndeki Stuttgart karşılaşmasında şans verdiği isimleri Gaziantep FK deplasmanında sahaya sürdü.
EN FAZLA DEĞİŞİKLİK SOL BEK VE SANTRFOR
İtalyan teknik adamın en fazla değişikliği sol bek ve santrfor bölgelerinde yaptı. Milan Skriniar, Ederson, Jayden Oosterwolde, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Nelson Semedo'dan zorunlu olmadıkça vazgeçmeyen Tedesco, Asensio ile Anderson Talisca'yı ise birçok farklı bölgede kullandı.
Tedesco, ideal 11'ini bulamadı!
Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de çıktığı 17 maçın 15'inde farklı 11'lerle sahaya çıkarak istikrarı yakalayamadı; en fazla rotasyonu sol bek ve santrfor hatlarında yaptı.
Jose Mourinho'nun ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin başına geçen Domenico Tedesco, geldiği günden bu yana sarı-lacivertlilerle Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde toplamda 17 maça çıktı. İtalyan çalıştırıcı, bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 yenilgi elde etse de istikrarlı bir kadro kuramadı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Sergen Yalçın'dan Trabzonspor açıklaması!
-
9
Victor Osimhen için tarihi gün
-
8
İşte Mert Hakan'ın ifadesi!
-
7
Beşiktaş'ta El Bilal Toure'den maç sonu paylaşım!
-
6
Galatasaray'ın apar topar gönderdiği golcü gittiği yerde coştu
-
5
Burak Yılmaz'dan Sergen Yalçın'a cevap!
-
4
Galatasaray'a Jakobs müjdesi!
-
3
Monaco - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
-
2
Metehan Baltacı tutuklandı
-
1
Mert Hakan Yandaş tutuklandı!
- 11:26 Turgay Demir: "Sergen Yalçın, Rafa Silva'yı kazanmalı"
- 11:24 Carmelo'dan cesur iddia: "Knicks, Curry'yi draft etse şampiyonduk"
- 11:21 Heat, Rozier'in takas edilebilirliği konusunda belirsizlik yaşıyor
- 11:20 Warriors, Jonathan Kuminga için takas piyasasını araştıracak
- 11:19 Franz Wagner, ayak bileği burkulmasıyla 2-4 hafta yok
- 11:18 NBA'den Desmond Bane'e 35 bin dolar ceza!
- 11:02 Monaco - Galatasaray: 10 şifre
- 10:50 Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! 4 kişilik liste belirlendi
- 10:42 İşte Yusuf Özdemir'in tutuklanma nedeni
- 10:24 Beşiktaş'a kötü haber: Jota Silva
- 10:21 Şampiyonlar Ligi'nde şahane maçlar var!
- 10:05 Tedesco'dan Brann maçında forvet sürprizi!
- 10:02 Okan Buruk'tan Monaco maçı öncesi motivasyon konuşması
- 09:58 Tedesco'nun yönetimden özel talebi: Diogo Leite
- 09:54 Suns, Wolves'un 5 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı
- 09:46 Formda Sane'nin gözü Monaco maçında!
- 09:44 Domenico Tedesco'dan takıma mesaj: "Ayağa kalkın!"
- 09:41 Galatasaray için bir maçtan fazlası!
- 09:38 Lyon, Szymanski için gemileri yaktı!
- 09:33 Trabzonspor'dan Haissem Hassan hamlesi! Teklifin detayları ortaya çıktı
- 09:28 Okan Buruk'tan dikkat çeken Avrupa istatistiği
- 09:28 Tedesco, ideal 11'ini bulamadı!
- 09:20 Tedesco'dan Jhon Duran'a uyarı: "Sakin ol"
- 09:08 Domenico Tedesco ve Jose Mourinho aynı kaderi paylaşıyor!
- 09:03 Galatasaray'a Jakobs müjdesi!
- 09:00 BeIN Trio ekibinden Beşiktaş - Gaziantep FK yorumları!
- 08:50 Victor Osimhen için tarihi gün
- 08:43 Yazarlardan Beşiktaş değerlendirmesi!
- 08:43 Trabzonspor dev bütçelere meydan okuyor
- 08:41 İşte Rodrigo Becao'nun kadro dışı kalma sebebi!
- 08:40 Galatasaray'ın apar topar gönderdiği golcü gittiği yerde coştu
- 08:01 Yapay zekanın 2025/26 sezonu Süper Lig şampiyonluk tahmini
- 01:11 Bahis soruşturmasında tutuklanan ve serbest bırakılan isimler
- 01:03 Nihat Kahveci'den Beşiktaş - Gaziantep maçı hakemine tepki!
- 00:56 Murat Sancak için tutuklama kararı ve nedeni!
- 00:44 Milan, geriye düştüğü maçta Torino'yu devirdi!
- 00:41 Monaco - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
- 00:29 Mert Hakan Yandaş tutuklandı!
- 00:02 Erol Bulut'tan Galatasaray açıklaması!
- 23:55 Beşiktaş, Gaziantep FK'yi 4 maçtır yenemiyor!
- 23:54 Liverpool'da Slot'tan Gakpo ve Chiesa bilgilendirmesi!
- 23:52 Joao Pereira: "Topu bir türlü kaleye sokamıyoruz"
- 23:52 Beşiktaş, evinde galibiyete hasret!
- 23:49 Beşiktaş, iç sahada kalesini savunamıyor!
- 23:47 Tammy Abraham 2 maç sonra gol attı!
- 23:39 Sergen Yalçın'dan Trabzonspor açıklaması!
- 23:27 Metehan Baltacı tutuklandı
- 23:24 Burak Yılmaz: "Beşiktaş'ta çalışmayı kim istemez?"
- 23:20 Beşiktaş'tan hakem tepkisi ve TFF'ye çağrı!
- 23:17 Burak Yılmaz'dan Sergen Yalçın'a cevap!
- 23:04 Beşiktaş'ta El Bilal Toure'den maç sonu paylaşım!
- 22:47 Tiago Djalo: "Gaziantep karşısında şanssızdık"
- 22:29 Zafer Görgen: "Beşiktaş'ın zayıf yönlerine iyi çalıştık"
- 22:25 Orkun Kökçü: "Daha iyi günler görmek istiyoruz"
- 22:23 Cerny: "Üzüntü verici"
- 22:14 Okan Buruk: "En zorlu dönemim"
- 22:11 Lille yine Türkiye'den transfer peşinde!
- 22:03 Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve yönetime tepki!
- 22:03 Akdeniz derbisinde ne kazanan var, ne gol!
- 21:58 Çorum FK, iki hafta sonra kazandı
Liverpool'da Slot'tan Gakpo ve Chiesa bilgilendirmesi!
Parma, deplasmanda tek golle galip!
Liverpool, Salah'ı maç kadrosuna almadı
Serge Gnabry'den yeni sözleşme yanıtı!
Real Madrid'i korkutan haber: Kylian Mbappe
Barcelona'da eleştiriler sonrası ayrılık ihtimali: Ronald Araujo!
Mario Balotelli'den yıllar sonra Jose Mourinho itirafı!
Rooney: "Salah, Liverpool'u yüzüstü bıraktı, saygısızlık'"
Hansi Flick: "Real Madrid maçını izlemedim, uyuyordum"
Morata'dan mesaj: "Ayağa kalkacağım"
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|15
|11
|3
|1
|32
|11
|36
|2
|Trabzonspor
|15
|10
|4
|1
|27
|13
|34
|3
|Fenerbahçe
|15
|9
|6
|0
|32
|14
|33
|4
|Göztepe
|15
|7
|5
|3
|18
|9
|26
|5
|Beşiktaş
|15
|7
|4
|4
|26
|19
|25
|6
|Samsunspor
|15
|6
|7
|2
|22
|16
|25
|7
|Gaziantep FK
|15
|6
|5
|4
|23
|24
|23
|8
|Kocaelispor
|15
|5
|4
|6
|12
|15
|19
|9
|Başakşehir
|15
|4
|5
|6
|20
|17
|17
|10
|Alanyaspor
|15
|3
|8
|4
|14
|14
|17
|11
|Konyaspor
|15
|4
|4
|7
|20
|24
|16
|12
|Rizespor
|15
|3
|6
|6
|17
|23
|15
|13
|Antalyaspor
|15
|4
|3
|8
|14
|25
|15
|14
|Gençlerbirliği
|15
|4
|2
|9
|17
|21
|14
|15
|Kasımpaşa
|15
|3
|5
|7
|14
|21
|14
|16
|Eyüpspor
|15
|3
|3
|8
|10
|18
|13
|17
|Kayserispor
|15
|2
|7
|6
|15
|32
|13
|18
|Karagümrük
|15
|2
|2
|11
|13
|29
|8