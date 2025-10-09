Tedesco'dan yedeklere mesaj: 'Çalışan formayı alır'

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor deplasmanında iki puan bırakan Fenerbahçe'de, yedek oyuncuların durumundan rahatsız olduğu öğrenildi.
Takımda forma giyen ve yedek kalan futbolcuların seviyesinin birbirine yakın olması, kulübedeki oyuncularda motivasyon düşüklüğüne yol açtı.
Sarı-lacivertlilerde süre bulmakta zorlanan bazı isimlerin sahaya küstüğü ve oyuna girdiklerinde de yeterli katkıyı veremediği gözlemlendi.
TEDESCO'DAN NET UYARI
Teknik Direktör Domenico Tedesco, milli arada bu sorunu çözmek için yoğun mesai harcadı. İtalyan çalıştırıcının yedek kalan futbolcularla yaptığı toplantıda şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:
"Göreve geldiğim ilk gün söyledim, yine söylüyorum: Çalışan formayı alır. Siz de sahaya küsmeyin, çalışmaya devam edin. Hepinize ihtiyacım var. Bu yüzden her zaman hazır olun. Rekabet, takımın başarısına olumlu yansıyacaktır."