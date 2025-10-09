09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
16:00
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

Tedesco'dan yedeklere mesaj: "Çalışan formayı alır"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, milli arada yedek kalan oyuncularla özel toplantı yaptı. İtalyan çalıştırıcı, rekabetin önemine dikkat çekerek "Hepinize ihtiyacım var, her an hazır olun" mesajı verdi.

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor deplasmanında iki puan bırakan Fenerbahçe'de, yedek oyuncuların durumundan rahatsız olduğu öğrenildi.

Takımda forma giyen ve yedek kalan futbolcuların seviyesinin birbirine yakın olması, kulübedeki oyuncularda motivasyon düşüklüğüne yol açtı.

Sarı-lacivertlilerde süre bulmakta zorlanan bazı isimlerin sahaya küstüğü ve oyuna girdiklerinde de yeterli katkıyı veremediği gözlemlendi.

TEDESCO'DAN NET UYARI



Teknik Direktör Domenico Tedesco, milli arada bu sorunu çözmek için yoğun mesai harcadı. İtalyan çalıştırıcının yedek kalan futbolcularla yaptığı toplantıda şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

"Göreve geldiğim ilk gün söyledim, yine söylüyorum: Çalışan formayı alır. Siz de sahaya küsmeyin, çalışmaya devam edin. Hepinize ihtiyacım var. Bu yüzden her zaman hazır olun. Rekabet, takımın başarısına olumlu yansıyacaktır."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
