Tedesco'dan uyarı: 'Kazanarak devam edelim'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ligdeki kritik Samsunspor maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu.
İtalyan teknik adamın, oyuncularla yaptığı toplantıda, "Son iki maçımızı kazandık. Bunlar bizim için önemli zaferlerdi. Zor bir süreçten geçtiğimiz dönemde kazanmak tabii ki çok önemli. Eksiklerimiz var, bunları zamanla ve çalışarak çözeceğiz. Şu anda bizim düşünmemiz gereken tek şey kazanmak. Kazanarak devam edersek gelecek haftalara daha da umutla bakarız." diye konuştuğu öğrenildi.
Rakipleri Samsunspor'un önemli eksikleri olduğunu söyleyen Tedesco, "Biz bunları düşünmemeliyiz. Sahaya çıktığınız ilk andan itibaren galibiyeti düşünmelisiniz. Rakibe değil, kendi oyunumuza odaklanalım. Daha iyi olabilmek için galibiyet serisini sürdürmeliyiz." sözlerini sarf etti.
İtalyan teknik adam, Antalyaspor ve Nice galibiyetleriyle yakalanan iyi havanın devam etmesini ve milli araya moralli girmek istiyor.
Fenerbahçe'nin Samsunspor deplasmanında muhtemel 11'i:
