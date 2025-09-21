Tedesco'dan Kasımpaşa maçı öncesi açıklama

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe , deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olmaya hazırlanırken, sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Kararlarını haftalık performans ve veri analizlerine göre aldığını vurgulayan Tedesco, "Aslında seçimlerimiz bu haftanın tamamının bir sonucu. Geçen pazar gününden bu yana çok fazla enerji harcadık. Youssef bize yorgun hissettiğini söyledi, çarşamba günü de maçımız var ve dikkatli olmalıyız. O maçta Talisca olmadığı için tercihimizi bu yönde kullandık. Kadroya taze kan ve kalite katmak istedik. Genel olarak iyi bir hissiyata sahibiz" ifadelerini kullandı.

Her maçın dinamiğinin farklı olduğunu belirten Tedesco, "Ben her şeyi göz önünü alarak karar alıyorum. Mükemmel bir 11'iniz vardır ama bu maç maç değişebilir. Takım içerisinde çok iyi bir personelimiz var. Bütün bu bilgiler bana geliyor. Buna göre karar veriyoruz. Oynadığımız maçlarda maksimum enerji ortaya koymak istiyoruz. Maç maç bakıyorum, önemli olan bugün oynayacağımız maç" şeklinde konuştu.