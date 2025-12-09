09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
23:00
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
18:30
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
20:45
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
23:00
09 Aralık
Inter-Liverpool
23:00
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
23:00
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
23:00
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
23:00
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
23:00

Tedesco'dan Jhon Duran'a uyarı: "Sakin ol"

Domenico Tedesco, maç içerisinde sinirlerine hakim olmayan ve fevri hareketlerde bulunan Jhon Duran'a "Sakin ol" uyarısında bulundu

calendar 09 Aralık 2025 09:20
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Tedesco'dan Jhon Duran'a uyarı: 'Sakin ol'


Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, son haftalarda form tutmaya başlasa da maç içerisinde sinirlerine hakim olamıyor.

Ferencvaros maçında rakibine kafayla müdahalede eden ve kırmızı kartla oyundan atılan Kolombiyalı golcü, son oynanan Başakşehir mücadelesinde de Leo Duarte'ye eliyle temasta bulundu.

Hakem ve VAR, pozisyonu görmezken sezon başındaki Göztepe deplasmanında da rakibine dirsek atan Duran, kırmızı karttan yırtmıştı.

"SAKİN OL DURAN"

Rakiplerin baskısı sonrasında sinirlerine hakim olamayan ve fevri hareketlerde bulunan Duran'a teknik direktör Tedesco'dan uyarı geldi. İtalyan çalıştırıcının öğrencisine; "Maç içinde sakin ol. Sinirlenmeni anlıyorum ama bu kendine ve takıma zarar verir" dediği, Duran'ın da "Daha dikkatli olacağım" yanıtını verdiği öğrenildi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
