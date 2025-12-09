09 Aralık
Tedesco'dan Brann maçında forvet sürprizi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Avrupa'da Brann ile oynanacak karşılaşmanın ilk 11'inde değişikliklere gitmeyi planlıyor.

09 Aralık 2025 10:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Tedesco'dan Brann maçında forvet sürprizi!
Fenerbahçe, Süper Lig'de Başakşehir karşısında yaşanan 1-1'lik kaybı unutturmak için gözünü Avrupa'ya çevirdi.

Sarı-Lacivertliler, perşembe günü Norveç'te Brann ile oynayacağı kritik Avrupa Ligi maçını kazanarak son iki karşılaşma öncesi ilk 8 hedefini canlı tutmak istiyor. Ancak Tedesco'nun elinde ciddi eksikler var. 

DURAN 2 MAÇ CEZALI 

Jhon Duran, Ferencvaros maçındaki kırmızı kartı sonrası aldığı 2 maçlık cezanın ilkini Brann deplasmanında çekecek. Domenico Tedesco ise sarı kart cezası nedeniyle maçı tribünden takip edecek. Sakatlığı süren Semedo da kadroda olmayacak.



Bu tablo, Tedesco'nun kadro planlamasında radikal değişiklikleri zorunlu hale getirdi.

MERT MÜLDÜR 11'E DÖNÜYOR

Başakşehir maçında Semedo'nun sakatlanması sonrası sağ beke geçen Oğuz forma giymişti. Ancak Brann karşılaşmasında Mert Müldür'ün 11'e döneceği öğrenildi.

ORTA SAHADA ALVAREZ - İSMAİL İKİLİSİ

Orta sahada ise Tedesco'nun gözdesi Fred yine kulübeye geçiyor. Avrupa Ligi deplasmanında Alvarez – İsmail Yüksek ikilisinin sahaya çıkması bekleniyor. Kanatlarda ise Dorgeles Nene – Kerem Aktürkoğlu ikilisi oyuna yön verecek.

FORVET YENİDEN TALISCA

Sarı lacivertlilerde formsuz En-Nesyri'nin bu maçta kulübede oturması bekleniyor. Tedesco'nun, Duran'ın yokluğunda ileri ucu Talisca'ya teslim edeceği ve bu tercihin artık kesinleştiği belirtildi.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
