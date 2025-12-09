Tedesco'dan Brann maçında forvet sürprizi!

Fenerbahçe, Süper Lig'de Başakşehir karşısında yaşanan 1-1'lik kaybı unutturmak için gözünü Avrupa'ya çevirdi.



Sarı-Lacivertliler, perşembe günü Norveç'te Brann ile oynayacağı kritik Avrupa Ligi maçını kazanarak son iki karşılaşma öncesi ilk 8 hedefini canlı tutmak istiyor. Ancak Tedesco'nun elinde ciddi eksikler var.



DURAN 2 MAÇ CEZALI



Jhon Duran, Ferencvaros maçındaki kırmızı kartı sonrası aldığı 2 maçlık cezanın ilkini Brann deplasmanında çekecek. Domenico Tedesco ise sarı kart cezası nedeniyle maçı tribünden takip edecek. Sakatlığı süren Semedo da kadroda olmayacak.

Bu tablo, Tedesco'nun kadro planlamasında radikal değişiklikleri zorunlu hale getirdi.Başakşehir maçında Semedo'nun sakatlanması sonrası sağ beke geçen Oğuz forma giymişti. Ancak Brann karşılaşmasında Mert Müldür'ün 11'e döneceği öğrenildi.Orta sahada ise Tedesco'nun gözdesi Fred yine kulübeye geçiyor. Avrupa Ligi deplasmanında Alvarez – İsmail Yüksek ikilisinin sahaya çıkması bekleniyor. Kanatlarda ise Dorgeles Nene – Kerem Aktürkoğlu ikilisi oyuna yön verecek.Sarı lacivertlilerde formsuz En-Nesyri'nin bu maçta kulübede oturması bekleniyor. Tedesco'nun, Duran'ın yokluğunda ileri ucu Talisca'ya teslim edeceği ve bu tercihin artık kesinleştiği belirtildi.