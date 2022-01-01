Ted Cruz'dan Kyrie'ye çağrı: "Gel Rockets'ta oyna!"

ABD'nin Teksas eyaleti senatörü Ted Cruz, KOVID-19 aşısı olmadığı için iç sahada forma giyemeyen Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'i, Houston Rockets'a çağırdı.



Cruz, aşı olmadığı için Brooklyn sınırlarında forma giyemeyen Nets yıldızına Rockets için çağrı yaptı.



Medyaya konuşan Cruz, NBA ve New York şehrini eleştirerek, Irving'in tam zamanlı basketbol oynamak istiyorsa Houston'a gitmesi gerektiğini önerdi:



"Bu durum şundan ötürü aptalca; Kyrie Irving aşı olmadan maça gidebiliyor ve tribünlerde oturabiliyor, ki öyle yaptı. Bu kesinlikle sorun olmuyor. Ama oynamasına izin verilmiyor. Çünkü görünüşe göre, bize KOVID için sihirli tedavi yöntemi olduğu söylenen diyet kola ve yer fıstığı bir tarafa, basketbol topuna dokunmak sizi ölümcül bir tehdit haline getirebiliyor.



Kyrie Irving'i, sırf soyunma odasına gitmeye cesaret ettiği için para cezasına çarptırdılar. Maçta oyuncularla konuşabiliyor, ama soyunma odasına gittiğinde 50.000 dolar ceza alıyor. Ömrümde böyle bir tiyatro görmedim. Bırakın oynasın.



Bu arada, Brooklyn eğer Kyrie'nin oynamasına izin vermeyecekse, ona doğrudan bir teklif sunacağım. Kyrie, Houston'a gel ve Rockets için oyna. Biz oynamana izin veririz. Müthiş bir oyuncu. Uncle Drew, bu Demokratların oynadığı ahmakça tiyatro yüzünden benche atılmış durumda. İnanılmaz bir şey."



