TBF'den İzmit Belediyespor'a Süper Lig daveti

İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Öztürk, Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) Kadınlar Basketbol Süper Ligi için gelen davet yazısına cevap verdiklerini bildirdi.Kültür Tepesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Öztürk, sosyal belediyecilik anlamında Türkiye'de tanınan İzmit Belediyesinin gençlerin boş vakitlerini sokakta geçirmesinin önüne geçmek ve potansiyeli olanları ülke sporuna kazandırmak için destek verdiğini söyledi.İzmit Belediyespor olarak yeni yönetimlerini oluşturduklarını ve gerekli planlamaları yaptıklarını belirten Öztürk, 9 branşta bine yakın sporcusuyla kurumsal bir kulüp olduklarını kaydetti.Öztürk, genç bir kulüp olmalarına rağmen iki takımlarının süper liglerde mücadele ettiğini ve su kayağı, yüzme, satranç gibi diğer branşlarda pek çok dereceleri olduğunu vurguladı."Kocaeli'de bu kadar branşa sahip olup bu kadar profesyonel yönetilen ikinci bir kulüp yok. Birkaç sene içerisinde iki süper lig takımı çıkaran bir kulüpten bahsediyoruz." diyen Öztürk, gün geçtikçe daha fazla genci sokaktan alıp spor salonlarına yönlendirdiklerini ifade etti.Muhammet Öztürk, kulüp olarak birçok branşta ilklere imza attıklarının altını çizerek, bazılarının henüz meyvesini vermediğini ama bundan sonraki dönemde birçok dalda başarıların peş peşe geleceğini savundu.TBF'de dün bir toplantıya katıldıklarını ve federasyon başkanı Hidayet Türkoğlu'nun basketbola verdikleri katkıdan dolayı katılımcıların yanında kendilerine teşekkür ettiğini anlatan Öztürk, "Bir takımın Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nden çekilmesi sonucunda biz davet edildik. Davet yazısı bize pazartesi günü geldi, salı günü cevabını yazdık." ifadelerini kullandı.Yeni sezonda başantrenör Mert Köprücü ile devam etmek istediklerini aktaran Öztürk, şöyle konuştu:"Transferler konusunda şu anda bir çalışma yapıyoruz. Hocamızdan alacağımız bilgiler ışığında devam etmek isteyen kardeşlerimiz var. Hocamızla anlaştıktan sonra çok kısa bir süre içerisinde takımımızı oluşturacağız. Kasasında parası olan bir kulübüz. Tüm harcamalarımızı ve planlarımızı tüyü bitmemiş yetimin bu parada hakkı olduğunu düşünerek yapıyoruz. Öncelikli hedefimiz Süper Lig'de kalıcı olabilmek. 'Şampiyonluğa oynayacak bir takım kuracağız.' dersem haksızlık olur ama herkesin yeneceği bir averaj takımı da olmayacağız. Yoksa Süper Lig'e çıkmak anlamsız olur."Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, geride kalan sezon sonunda faaliyetlerini sonlandırma kararı almıştı.İzmit Belediyespor, geçen sezon mücadele ettiği Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde play-off finalinde Mersin Basketbol'a kaybederek, Kadınlar Basketbol Süper Ligi biletini rakibine kaptırmıştı.