Tayyip Talha için 'kötü' ilk

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki stoperi Tayyip Talha Sanuç, Süper Lig kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü.



Yusuf Sarı'nın seri çalımlarla Beşiktaş savunmasının arkasına sarkıp kaleye doğru yönelmesinin ardından Tayyip Talha, topa müdahale etmek istedi. Tayyip'in müdahalesi rakibi Yusuf Sarı'ya da gelince hakem Oğuzhan Çakır, 'son adam' işareti yaparak direkt kırmızı kartını çıkardı.



Beşiktaşlı futbolcular uzun süre bu pozisyona itiraz etse de VAR incelemesinin ardından karar değişmedi.



Tayyip Talha böylece Süper Lig kariyerindeki ilk kırmızı kartını, eski takımına karşı görmüş oldu.



