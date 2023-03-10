Tayyip Talha, Beşiktaş'a ilaç gibi geldi

Beşıktaş'ın sezon başında Adana Demirspor'dan 1.5 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç, performansıyla hem teknik heyeti hem de camiayı sevindiriyor.Şenol Güneş 23 yaşındaki stoperin performansına göre sağ stoper takviyesi yapmayı planlıyordu. Ancak Antalya kampında hocasının kendisinden istediklerini tam anlamıyla kavrayan ve sistemine ayak uydurmayı başaran başarılı savunmacı, çıkışa geçerek hocasının gözüne girmeyi başardı.Tayyip Talha'nın bu başarısı sonrası teknik direktör Şenol Güneş, sağ değil sol stoper takviyesine karar verince Omar Colley alındı.