Mijatovic: 'Kahraman onlar'

Anadolu Efes Başantrenörü Tomislav Mijatovic, Fenerbahçe Beko'ya karşı aldıkları 82-81'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.



Mijatovic, "Maç öncesinde de konuştuğumuz gibi, play-off serisinde iki maç beklemediğimiz gibiydi, sıra dışıydı ve Anadolu Efes gibi oynamamıştık. Adım adım kendimizi kanıtlamak istiyoruz. Mücadele etmenin tek yolu bu. Kendi oyunumuzdan vazgeçmedik, kilit nokta buydu. Bir sonraki maçta daha sert, daha yoğun bir şekilde buraya gelmek istiyoruz." dedi.



Shane Larkin'in son saniyedeki basketi için konuşan Mijatovic, "Mükemmel iş yaptılar. O seti uygulayan onlardı. Onlar kahramandı. Ben de onların koçu olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



Mijatovic, son olarak, "Herkes diğerini destek, bu çok önemliydi" sözlerini sarf etti.



BASIN TOPLANTISI



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mijatovic, oyuncularının kendilerini kanıtladığını ve sahaya karakter koyduklarını dile getirdi.



Agresif oynayarak maçı kazandıklarının altını çizen Mijatovic, şöyle konuştu:



"Bir sonraki maçta da bugünkü düşünceyle sahada olmalıyız. Oyuncularım birbirleri için oynamalı. Daha agresif olmalıyız. Finalin de keyfini çıkararak oynamamız gerekiyor. Bizim takımımız çok deneyimli oyunculardan kurulu bir takım. Avrupa Ligi'nin ardından oyuncuların kendilerini kanıtlamaları gerekiyordu ve bugün bunu yaptılar. Çocuklar mücadeleyi seviyorlar. Atmosferin ne denli yüksek olması önemli değil. İyi oyuncular ortaya karakter koyarak gerekli mücadeleyi sergiler."



"ENERJİMİ ORTAYA KOYDUM"



Fenerbahçe Beko karşısında 20 sayı kaydeden Derek Willis, ilk 2 maçta sarı-lacivertli ekibin daha üstün olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:



"Potansiyel olarak son maç olduğunu düşündüğümüz bu maça daha çok enerji yansıtmamız gerekiyordu. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Performansım için mutluyum. Her zaman olabildiğince verimli olmak istiyorum. Olabildiğince az şut atıp çok sayı atmak istiyorum. Bugün enerjimi ortaya koydum ve performansımdan memnunum."



Lacivert-beyazlı ekibin deneyimli isimlerinden Rıdvan Öncel de ilk 2 maçı kaybettiklerini hatırlatarak "O iki maçtaki performansın biz olmadığını biliyorduk. Kafamızı buna göre hazırladık. Gereken mücadeleyi gösterdik. Onlar şampiyonluğa bir maç uzaktalar. Seriyi evimize taşımak için bir maç daha kazanmamız gerekiyor. Bizim için taşlar yerine oturdu. Diğer maçı da kazanıp seriyi evimize taşımak ve kupayı kazanmak istiyoruz." açıklamasını yaptı.





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