19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Moldova'da şampiyon!

U19 Millî Takımımız, Moldova'da düzenlenen Uluslararası Turnuva'daki son maçında Kazakistan'ı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Moldova'da şampiyon!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Haziran 2024 22:59
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Moldova'da düzenlenen uluslararası turnuvadaki son maçında Kazakistan'ı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Dinamo Stadı'nda oynanan maçta milli takımın gollerini 35. dakikada Efe Sarıkaya, 64. dakikada Hasan Berat Kayalı ve 74. dakikada Ali Turap Bülbül kaydetti.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, uluslararası turnuvayı aldığı 3 galibiyet ile zirvede tamamladı. Milliler, turnuvada üç maçta 10 gol attı, 1 gol yedi.

Ay-yıldızlıların Kazakistan karşılaşmasını Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel de takip etti. Büyükelçi Sertel ve beraberindeki heyet karşılaşma sonrası oyuncular, teknik heyet ve çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Milli takım, temmuz ayındaki UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası Finalleri öncesi son hazırlıklarını bu turnuvada gerçekleştirdi. Milliler turnuvada Kazakistan, Moldova ve Azerbaycan ile mücadele etti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery