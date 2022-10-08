Tayfur Bingöl: 'Sahaya her şeyimizi bıraktık'

Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl, Giresunspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyeti değerlendirdi.



Tayfur Bingöl, "Diğer haftalarda çok hak ettik, çok pozisyon bulduk, sonuç alamadık. Sahaya her şeyimizi bıraktık bugün. 3 puan aldık. Çok mutluyuz. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Sezon sonu şampiyon olmak istiyoruz." dedi.



Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Trabzonspor maçı bizim için çok iyi maç olur. Taraftarımızla, camiamızla 3 puan alıp şampiyon olup Valerien Ismael hocamızla, takımımızla devam ederiz." diye konuştu.





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