Tayfur Bingöl: "Sahaya her şeyimizi bıraktık"

Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl, Giresunspor galibiyetini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Tayfur Bingöl: 'Sahaya her şeyimizi bıraktık'
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08 Ekim 2022 23:09
Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl, Giresunspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Tayfur Bingöl, "Diğer haftalarda çok hak ettik, çok pozisyon bulduk, sonuç alamadık. Sahaya her şeyimizi bıraktık bugün. 3 puan aldık. Çok mutluyuz. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Sezon sonu şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Trabzonspor maçı bizim için çok iyi maç olur. Taraftarımızla, camiamızla 3 puan alıp şampiyon olup Valerien Ismael hocamızla, takımımızla devam ederiz." diye konuştu.

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