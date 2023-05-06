Tayfur Bingöl: 'Hayalimi gerçekleştirdim'

Beşiktaşlı futbolcu Tayfur Bingöl, Antalyaspor galibiyeti sonrası konuştu.



Tayfur Bingöl yaptığı açıklamada, "Aboubakar'ın geldiğini gördüm, hemen bir çekme pozisyonuyla önüne bıraktım, o da gole çevirdi. 3 puanı aldık. Rakiplerin puan kaybetmesini bekliyoruz. Beşiktaş'ta hayalimi gerçekleştirdim. İki tane hayalim var; bu sene Beşiktaş'ın şampiyon olması, ikincisi de Hamilton'un F1'de şampiyon olması. Bu hayallerimi inşallah gerçekleştiririm" dedi.



Ayrıca, "Birlik ve beraberlik çok arttı devre arası kamptan beri. Şenol Hoca geldikten sonra performansımız arttı. Seri yapmaya başladık, derbiyi kazandık. Antalya deplasmanı zor görünüyordu, geldik, Antalya deplasmanını kazandık. Birlik beraberliğimiz çok iyi oluştu. Herkes birlik beraberlik içerisinde." ifadelerini kullandı.





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