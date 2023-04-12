Tayfun Taşdemir bilardoda tarihi bir başarının eşiğinde

Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, dünyada erişilmesi güç, tarihi bir başarıya imza atmak istiyor.

Aynı yıl içinde hem ferdi Dünya şampiyonluğu, hem milli takımda şampiyonluk, hem de Avrupa şampiyonluğu yaşamış hiç bir bilardocu bulunmazken, Tayfun Taşdemir bunu başaran ilk sporcu olmak için yola çıktı.

Antalya'da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda altın madalya hedefleyen Taşdemir, bunu başarırsa hem dalya diyecek, hem de dünya klasmanında 2'nci sıraya yükselecek.

Mart 2023'te ABD'de düzenlenen organizasyonda Tayfun Taşdemir Dünya Kupası'nı kazandı. 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası son 16 turunda Berkay Karakurt'u 50-38, çeyrek finalde Vietnamlı Duc Anh Chien Nguyen'i 50-30 yenerek yarı finale çıkan, yarı finalde ise İtalyan Marco Zanetti'yi 50-27 mağlup eden milli bilardocu, finalde Güney Koreli Haeng Jik Kim ile karşılaştı. Rakibini 50-39 yenen Tayfun Taşdemir, ferdi olarak şampiyonluğa ulaştı.

Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, geçen yıl Kasım ayında Güney Kore'de yapılan 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmıştı.

Yine Mart ayında bu kez Almanya'daki 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda Semih Saygıner ile birlikte A Milli Takım'ı temsil eden Tayfun Taşdemir, İsveçli rakiplerini yenerek Türkiye'yi bir kez daha şampiyonluğa taşıdılar.

Semih Saygıner, Torbjörn Blomdahl ile yaptığı karşılaşmayı 40-29 kazandı. Tayfun Taşdemir de Michael Nilsson'ı yine aynı skorla 40-29 mağlup etti. Milli takımlardaki bu zafer Türkiye'nin üst üste 3., toplamda ise 7. dünya şampiyonluğu oldu.

Bu yıl hem ferdi, hem milli takımda dünya şampiyonluğu yaşayan Tayfun Taşdemir şimdi Avrupa şampiyonluğunu hedef seçti. Kendi adına özel masa ve isteka üretilen şampiyon bilardocu Tayfun Taşdemir, Antalya'da Avrupa şampiyonluğunu kazanırsa bir yıl içinde Dünya, Milli Takımlar ve Avrupa şampiyonu olan tek isim olarak tarihe geçecek. Bu başarı Taşdemir'i dünya klasmanında zirveye yaklaştıracak ve 2'nci sıraya yükseltecek. Dünyanın 1 numarası şu anda Jaspers, ikinci Sanches ve klasmanda 3'üncü konumda Tayfun Taşdemir yer alıyor.

Şampiyon sporcu DHA'ya yaptığı açıklamada tarihi başarının eşiğinde olduğunu ve bunun heyecanını şimdiden yaşadığını belirterek, "Bu elbette kolay değil ama yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Senelerin birikimi var ve bu yıl içinde tüm zaferleri yaşamak büyük gurur verecek. Her zaman hedef koymakta fayda vardır. Yani en azından varamasanız da o yolda yürümeniz çok önemli. Benim hedefim de önce dalya demek, sonra da klasmanda tepeye çıkabilmek. Bir defalık da olsa, belli bir dönemde de olsa bu müthiş bir başarı. İnşallah bunu gerçekleştirebilirim" şeklinde konuştu.