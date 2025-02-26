Boston Celtics'in yıldızı Jayson Tatum, NBA'in en iyi oyuncuları arasındaki yerinin yeterince takdir edilmediğini düşünüyor.



Washington Post'tan Michael Lee'ye konuşan Tatum, kendisine yöneltilen "Hak ettiğiniz ilgiyi gördüğünüzü düşünüyor musunuz?" sorusuna net bir şekilde "Açıkçası hayır," yanıtını verdi.



"Eğer ismimi ve yüzümü kaldırıp sadece 26 yaşına kadar elde ettiğim başarıları gösterseniz, insanlar benim hakkımda çok farklı konuşurdu."



MVP yarışlarında adı sık sık anılsa da ödülü kazanamayan yıldız forvet, kariyerinde önemli başarılara imza attı. Sekiz NBA sezonunun tamamında playofflara kalırken, beş kez Doğu Konferansı finallerine ulaştı. 2022'de serinin ilk MVP'si seçildi ve iki kez NBA Finalleri'nde mücadele etti. Geçtiğimiz haziran ayında ise ilk şampiyonluğunu kazandı.



Tatum, şampiyonluk yüzüğü, altı All-Star seçimi, dört All-NBA takımı ve ABD ile kazandığı üst üste iki Olimpiyat altın madalyasının kendisini ligin yüzü yapmaya yeterli olduğunu savunuyor.



Ancak yıldız oyuncu, kendi adını öne çıkarmak istemediğini belirterek, "Tartışmaya açık şeylerin içine girmek istemiyorum. Ama şunu sorabilirsiniz: Şampiyonluk kazandı mı? Evet. Altın madalya aldı mı? Evet. Sürekli kazanan takımlarda yer aldı mı? Evet. Birinci takım All-NBA seçildi mi? Evet. Bunlar tartışılmaz gerçekler," dedi.



Bu sezon 26.8 sayı ortalamasıyla oynayan Tatum, 2023-24 normal sezonundaki istatistiklerini koruyor. 2022-23 sezonundaki 30.1 sayı ortalamasının gerisinde kalsa da, ribaund (8.8) ve asist (5.7) alanlarında kariyer rekorlarını kırıyor. Celtics, bu performansıyla Cleveland Cavaliers ile Doğu Konferansı zirvesi için yarışıyor.



