Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Celtics'in aynı kadroyla önümüzdeki sezon şampiyonluk unvanını korumak için oldukça istekli olduğunu söyledi.



Medyayla yaptığı son sohbette 2024 şampiyonluğunu kazandıktan sonraki yolda geleceğe nasıl baktığına değinen Tatum, Celtics'in aynı grupla üst üste şampiyonluk kazanabileceğinden emin olduğunu açıkladı:



"Geçen yıl harika bir takımımız vardı. Geçirdiğimiz yolculukta, normal sezonu domine ettiğimiz ve ardından playofflarda 16-3'lük bir performans gösterdiğimiz bu takımın bir parçası olmak oldukça eğlenceliydi. Kolay gibi görünüyordu fakat öyle değildi, zordu... Gerçekten iyi takımlarla oynadık. Bunu aynı kadroyla tekrarlama fırsatına sahip olmak heyecan verici. Bir tane daha kazanmak için daha da motive olmuş durumdayız."



Geçtiğimiz sezon Celtics, ligi domine ederek sezonu Doğu'nun zirvesinde 64-18'lik bir dereceyle tamamlamıştı. Sonraki dört playoff turunda toplamda sadece üç maç kaybeden ekip, organizasyonu 2008'den bu yana ilk şampiyonluğuna taşımıştı.



Takım arkadaşı Jaylen Brown'ın Doğu Konferansı ve Finaller MVP'si ödüllerini kazandığı bu serilerde Tatum, normal sezonda maç başına 26,9 sayı ve 8,1 ribaund ortalamalar yakaladıktan sonra, 19 playoff maçında 25,0 sayı, 9,7 ribaund ve 6,3 asist ortalamaları kaydetmişti.





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