Taraftarlara göre tarihin en iyi takımı: 1995-96 sezonu Chicago Bulls!

NBA taraftarları 1996 sezonu Chicago Bulls'u ve 2017 yılı Golden State Warriors'u arasında tüm zamanların en iyi takımını seçti.Yahoo Sports'da düzenlenen ve 30 binden fazla oy alan bir ankette, basketbol taraftarları, birçok takım arasında, tüm zamanların en iyi takımını seçtiler.Finalde, 1995-96 sezonunun Bulls ekibiyle, 2016-17 sezonu Warriors'ı karşı karşıya geldi ve 1996 yılının Bulls'u, açık ara galip geldi. Warriors sadece %26 oy alırken, Bulls %74'lük oyla kazandı.Anketin değerlendirildiği Yahoo Sports'ta, şu ifadeler kullanıldı:Elemede yer alan takımlar şu şekildeydi (Yahoo Sports grafiği):