Taraftarlara göre tarihin en iyi takımı: 1995-96 sezonu Chicago Bulls!

NBA taraftarları 1996 sezonu Chicago Bulls'u ve 2017 yılı Golden State Warriors'u arasında tüm zamanların en iyi takımını seçti.
Yahoo Sports'da düzenlenen ve 30 binden fazla oy alan bir ankette, basketbol taraftarları, birçok takım arasında, tüm zamanların en iyi takımını seçtiler.
Finalde, 1995-96 sezonunun Bulls ekibiyle, 2016-17 sezonu Warriors'ı karşı karşıya geldi ve 1996 yılının Bulls'u, açık ara galip geldi. Warriors sadece %26 oy alırken, Bulls %74'lük oyla kazandı.
Anketin değerlendirildiği Yahoo Sports'ta, şu ifadeler kullanıldı: "2017 Warriors'ı, oyların yüzde 53'ünü 1972 Los Angeles Lakers karşısında yakın bir galibiyetle aldı. Yakın zamandaki önyargılar, Warriors'ı finale kolayca gönderebilirdi, ancak büyük L.A. taraftarlarının sadakati ve Jerry West ile Wilt Chamberlain'a karşı olan büyük saygı, bu çekişmeyi yakın bir seviyede tuttu. Braketin diğer tarafında, 1996 Bulls'u, yüklü bir kadro olan ve oyların üçte birini toplayan 1986 Boston Celtics'ine karşı galip geldi. Jordan'ın esrarengiz havası, çok güçlü bir şey."
Elemede yer alan takımlar şu şekildeydi (Yahoo Sports grafiği):