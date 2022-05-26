Taraftarlar kupa maçını kent meydanlarında izledi!

Sivas ve Kayseri'de taraftarlar, İstanbul'da Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçını kent meydanlarında kurulan dev ekranlarda takip etti.



Sivas Belediyesi, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki kupa finaline gidemeyen vatandaşlar için Cumhuriyet Meydanı'na dev ekran yerleştirdi.



Sivasspor'a gönül veren taraftarlar, maçın başlamasına yakın meydanı doldurdu.



Meydanda yer bulamayan bazı taraftarlar ise maçı ekrandan takip edebilmek için çevredeki ağaçlara çıktı.



Takımlarına sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, maçın başlama düdüğüyle meşaleler yakarak tezahüratlarını artırdı.



Kayserisporlu taraftarlar kent meydanını doldurdu



Yukatel Kayserispor taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası finalini Cumhuriyet Meydanı'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesince kurulan dev ekrandan takip etti.



Kent meydanında maçı takip eden binlerce taraftar, meşaleler yakarak takımlarına destekte bulundu.





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