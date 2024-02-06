Taner Savut'un adı, TFF Futbol Yöneticiliği Sertifika Programı'na verildi

6 Şubat 2023 tarihinde tarifi imkansız acılar yaşatan deprem felaketinde kaybettiğimiz Atakaş Hatayspor'un Sportif Direktörü Taner Savut'un ismi, kariyer yolculuğunda çok önem verdiği eğitim programlarında yaşayacak.

Haber; AA
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Taner Savut'un adı, TFF Futbol Yöneticiliği Sertifika Programı'na verildi
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06 Şubat 2024 15:58
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde vefat eden Atakaş Hatayspor'un Sportif Direktörü Taner Savut'un ismi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Yöneticiliği Sertifika Programı'na verildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, ilk kez 2017'de düzenlenen programa katılarak ilk belgeyi alan yöneticilerden olan Savut'un adının, söz konusu programa verilmesi kararlaştırıldı.

Sportif direktör olarak profesyonel kulüpler ile sözleşme imzalayacak kişilerin, belirlenen eğitim aşamalarını geçerek, "TFF Taner Savut Futbol Yöneticiliği Sertifikası"na sahip olmaları gerekecek.

9 ay sürecek program, 7 ayrı modül üzerinden çevrim içi ve yüz yüze eğitimlerden oluşacak.

TFF, sertifika programına başvurular hakkında ise ilerleyen günlerde ayrıca bilgilendirme yapacak.

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