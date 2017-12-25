Tamer Tuna'ya göre yenilginin sebebi

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Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Galatasaray ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.Tamer Tuna, mücadeleden puansız ayrılma sebeplerini açıklarken Gomis'e dikkat çekti.''Görüldüğü üzere Gomis'in etkisi vardı. Bu savunma anlayışımızla ilgiliydi. O rahatlık biraz Galatasaray'ın ofansif anlayışını etkiledi. Bunu nasıl önleyebilirdik? Ya ikili sıkıştırmayla ya da stoperimiz yakın oynayacaktı. Maalesef bunu gerçekleştiremeyince bunu kullanmaya başladılar.''''İkinci yarı orta saha dengesini bozduk. Galatasaray kanattan kolay gelmeye başladı. Maçı kazanmak için cevabınız olması lazım. Biz bu cevabı zaman zaman verdik ama sürekliliğe taşıyamadık. Maçı kaybetmemize de bunlar etkili oldu.''