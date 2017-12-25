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Tamer Tuna'ya göre yenilginin sebebi

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Tamer Tuna'ya göre yenilginin sebebi
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24 Aralık 2017 21:59
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Galatasaray ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Tamer Tuna, mücadeleden puansız ayrılma sebeplerini açıklarken Gomis'e dikkat çekti.

İşte Tamer Tuna'nın maç sonu sözleri...

''Görüldüğü üzere Gomis'in etkisi vardı. Bu savunma anlayışımızla ilgiliydi. O rahatlık biraz Galatasaray'ın ofansif anlayışını etkiledi. Bunu nasıl önleyebilirdik? Ya ikili sıkıştırmayla ya da stoperimiz yakın oynayacaktı. Maalesef bunu gerçekleştiremeyince bunu kullanmaya başladılar.''

''İkinci yarı orta saha dengesini bozduk. Galatasaray kanattan kolay gelmeye başladı. Maçı kazanmak için cevabınız olması lazım. Biz bu cevabı zaman zaman verdik ama sürekliliğe taşıyamadık. Maçı kaybetmemize de bunlar etkili oldu.''



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