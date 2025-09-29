29 Eylül
Talisca'dan ıslıklar için paylaşım!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, penaltı öncesi ıslıklanması sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

calendar 29 Eylül 2025 12:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Talisca'dan ıslıklar için paylaşım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada penaltı noktasından ilk golü kaydeden Anderson Talisca, penaltı öncesi ıslıklandı.

Brezilyalı yıldız, karşılaşma sonrası bu durum hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi.

İşte Talisca'nın yaptığı paylaşımdaki ifadeleri şu şekilde:

"Disiplin, alkış olmadığında bile, motivasyon olmadığında bile, kimse sana inanmadığında bile, her gün devam edebilmektir.

Tekrar ettiklerinle bir kimlik yaratırsın. Eğer rol yapmakta ısrar edersen, aklın o kişi olduğuna inanır."
 Reklam 
