"Take Off Bilecik" adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapacak

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 17-18 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek "Take Off Bilecik" etkinliğinde 111 yamaç paraşütçüsü katılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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'Take Off Bilecik' adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapacak
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15 Ağustos 2024 12:11
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, 17-18 Ağustos'ta düzenlenecek "Take Off Bilecik" etkinliğine 111 yamaç paraşütçüsü katılacak.

Programın ilk günü saat 09.00'da Vezirhan Belde Parkı'nda toplanacak sporcular, daha sonra etkinliğin yapılacağı Meryem Dağı Yamaç Paraşütü Alanı'na hareket edecek.

Uçuş gösterileri ve öğle yemeğiyle devam edecek program, Pelitözü Gölpark'taki akşam yemeği ve çeşitli etkinliklerle sürecek.

Ertesi gün sabah 07.30 ila 08.30 arası kahvaltı verilecek, teknik toplantının ardından uçuş gösterileri ve açılış programı yapılacak.

Öğle yemeğinin akabinde düzenlenecek kapanış programından sonra etkinlik, ikramla son bulacak.

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