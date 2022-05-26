Tahkim, Souza'nın cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'nın 2 maç men cezasını onadı.



TFF'den yapılan açıklamada, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü gerekçesiyle 2 maç men cezasına çarptırılan Josef de Souza'nın itirazının reddedildiği belirtildi.



Açıklamada, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye verilen 32 bin lira para cezasının da onandığı aktarıldı.





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