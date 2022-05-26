Tahkim, Souza'nın cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'nın 2 maç men cezasını onadı.
TFF'den yapılan açıklamada, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü gerekçesiyle 2 maç men cezasına çarptırılan Josef de Souza'nın itirazının reddedildiği belirtildi.
Açıklamada, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye verilen 32 bin lira para cezasının da onandığı aktarıldı.
TFF'den yapılan açıklamada, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü gerekçesiyle 2 maç men cezasına çarptırılan Josef de Souza'nın itirazının reddedildiği belirtildi.
Açıklamada, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye verilen 32 bin lira para cezasının da onandığı aktarıldı.
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