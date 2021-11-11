Tahir Kıran: 'Vedat Muriqi transferini onaylarım'

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran , Çay TV'ye yaptığı açıklamada transfer sorusuna yanıt verdi.



Karadeniz ekibinde forma giyen Vedat Muriqi ile ilgili sorulan soruya yanıt veren Tahir Kıran "Vedat Muriqi ile sürekli görüşüyorum. Lazio'ya gittiğinden beri hiç diyalogum kesilmedi, abi kardeş gibiyiz. Vedat gelse 'Hayır' demem tabi ki. Vedat emin olun ki eğer kiralık gelmeyi düşünürse, ilk beni arar. Vedat, Fenerbahçe'ye giderken de ilk beni aradı." ifadelerini kullandı.



Loicy Remy ile sorun yaşadıklarını belirten Tahir Kıran "Remy'i çok kazanmaya uğraştık ama anladığım kadarıyla başarılı olmadık, herhalde kafasında futbolu bitirdi. Hayırlısı diyelim. Pazartesi günü hocamızla yapacağımız toplantıda bir karar vereceğiz." şeklinde konuştu.



Kaleci Gökhan Akkan'la ilgili konuşan Tahir Kıran "Gökhan Akkan ile yeni sözleşme yapacağız. 3 yıllık daha yeni imza atılacak. Gökhan da çok hevesli. Kendisi Rizespor'dan bir tek şartla gider o da A milli takım kalecisi olması halinde." açıklamasını yaptı.





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