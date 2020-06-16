Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, Trabzonspor maçı öncesi sezonu kapatan Fernando Muslera için Galatasaray'a geçmiş olsun dileklerini iletti.



Tahir Karapınar, "Öncelikle Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiçbir maç sağlıktan önemli değil. Çok önemli, oyuncularını kaybettiler, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.



ALİ KOÇ ZİYARET ETTİ



Salı akşamı FBTV'de konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da, "Muslera, Alex gibi herkes tarafından sevilen örnek bir oyuncu. Kendisine ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun diliyorum." dedi.



Ali Koç, gün içerinde ameliyat olan Fernando Muslera'yı odasında ziyaret etti.



