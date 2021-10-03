Taha Akgül ve Fazlı Eryılmaz'dan bronz madalya

Milli güreşçiler Taha Akgül ve Fazlı Eryılmaz, dünya üçüncüsü oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Taha Akgül ve Fazlı Eryılmaz'dan bronz madalya
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03 Ekim 2021 23:46
Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda bronz madalya kazandı.

Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden şampiyonada olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Taha Akgül, üçüncülük maçında ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski ile karşılaştı.

Taha Akgül, karşılaşmada rakibine 6-4 üstünlük sağlayarak dünya üçüncülüğünü elde etti.

FAZLI ERYILMAZ'DAN DA BRONZ

Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Fazlı Eryılmaz, serbest stil 74 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden şampiyonada Fazlı Eryılmaz, üçüncülük maçında Belaruslu rakibi Azamat Nurykau ile karşılaştı.

Fazlı Eryılmaz, rakibine 2-1 üstünlük sağlayarak dünya üçüncülüğünü elde etti.


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