Taha Akgül: 'Düğünüm var, çifte mutluluk yaşıyorum'

Üçüncü kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül, haftaya düğününün olduğunu belirterek, çifte mutluluk yaşadığını söyledi.



Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan Taha, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Üçüncü kez dünya şampiyonluğuna ulaşan Taha, "2017 ve 2019'da finalde Gürcü rakibime (Geno Petriashvili) son saniyelerde kaybettim. Şu an 5 dünya şampiyonluğum olabilirdi ama nasip değilmiş. 2017 ve 2019'da iki finali çok dramatik bir şekilde kaybettim. 7 yıllık araya iki dünya şampiyonluğu daha sığdırabilirdim." diye konuştu.



2015'te yaşadığı ikinci dünya şampiyonluğunun ardından 2016 Rio Olimpiyatları'nda da şampiyon olduğuna işaret eden milli güreşçi, şöyle devam etti:



"2014, 2015 ve 2016'da üst üste dünyanın zirvesine çıktım. Ondan sonraki süreçte Avrupa'da hep şampiyon oldum. İyi, ezeli rakipleri yendim. Gürcü rakibimi Avrupa şampiyonalarında yendim, dünya şampiyonlarında hep son saniyelerde maçı verdim. 2017 ve 2019'da son 5 saniye kala öndeyken maç verdim. Bu şekilde iki dünya şampiyonluğu gitti, aslında 5 şampiyonluğum olabilirdi. 32 yaşındayım, hamdolsun 2022 yılında tüm rakiplerime ezici bir üstünlükle galip gelerek üçüncü kez dünya şampiyonluğu madalyasına ulaştım. Gerçekten benim için belki de en değerli dünya şampiyonluklarından olabilir. 2014 ilk madalyamdı, o değerliydi, 2015'te Las Vegas'ta tüm rakiplerimi 10-0 yenerek şampiyon olmuştum, o da benim için çok ayrıydı. Bu üçüncüsü 7 senenin ardından geldiği için tekrardan gücümü bütün dünyaya gösterdiğim için de ayrı bir yeri var."



- "Altın kemerle uyuyacağım"



Taha, altın kemerini göstererek, "Bugün bununla beraber uyuyacağım. Tekrar altın kemeri almayı çok istiyordum. Hak ettiğimi de düşünüyorum. Çalıştım, çabaladım ve gerçekten iyi hazırlandım. İyi hazırlandığım için de Yaradan işimi rast getirdi, rakiplerime üstünlüğü kurarak rahat bir şekilde şampiyon oldum." değerlendirmesinde bulundu.



Bu yıl hem Avrupa hem de dünya şampiyonu olarak olimpiyatlar öncesi rakiplerine göz dağı veren Taha Akgül, şöyle devam etti:



"Dünya Güreş Birliği 'Eski kral geri döndü' başlığı attı. Az önce de söyledim, hep zirveye güreştim ama kıl payı galibiyetleri kaçırıyordum. Bu sefer o şanssızlığı kırarak altın kemere ulaştım. Olimpiyata da bir şey kalmadı. 1,5 yıl sonra olimpiyatlar geliyor. Hatta seneye kalifikasyonlar başlıyor. 2023 Dünya Şampiyonası daha önemli. Şampiyonlukların peşinden çalışmayı bırakmadan devam eden bir insanım."



Taha, haftaya düğünün olduğunu dile getirerek, "Düğünüm var, inşallah bir hafta sonra evleneceğim. Nişanlıma da gerçek altın hediyesini götürüp boynuna takacağım. Ona armağan ediyorum. Kendisiyle görüştüm, ailesiyle beraber izlemişler. O bana hep 'birinci olacaksın' dedi. Onunla beraber hamdolsun 3 altın madalya kazandım. Düğünüme bir hafta var, ona armağan ediyorum. Düğünüme de bütün sevenlerimizi bekliyoruz. Benim için çifte düğün oldu. Hem dünya şampiyonluğunu hem de düğünümüzü inşallah beraber kutlayacağız."







- "Zirvede bırakmak istiyorum"



Güreşi daha önce 2024 Paris Olimpiyatları'nın ardından noktalayacağını açıklayan Taha Akgül, "Ağır bir spor, performans sporu. Başarılı olabilmek için çok çalışıyorum. Sürekli sakatlıklarla uğraşıyoruz, performans sporu olduğu için rakibimizle sürekli kontak halindeyiz. O yüzden çok zorlanıyoruz. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatları'ndan sonra güreş kariyerimi zirvede, olimpiyat şampiyonu olarak noktalamak istiyorum. Yaşım da 34 oluyor. Ondan sonra daha da büyük hedeflerim var. Orası bitsin, önüme bakacağım. Ona göre kariyerimi şekillendireceğim ama zirvede bırakmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Yarı finalde geçen yıl yenildiği son dünya şampiyonu İranlı Amir Zare'yi mağlup ederek rövanşı alan Taha, galibiyet sevinciyle ilgili soru üzerine şunları kaydetti:



"Tarzım da değil. Gürcü sporcu ile yıllardır ezeli rekabet halindeyiz. En son olimpiyatta o da ben de ABD'li sporcuya kaybettik. Ama onun kazanmasını istiyordum. Gerçekten biz kazandığımız müsabakalardan sonra birbirimizi tebrik ettik. Saygı ve sevgi çerçevesinde maçlarımızı bitirdik. Taşkın hareketlerde bulunmadık. Gürcü sporcu maçtan önce geldi, 'Senin kazanmanı istiyorum.' dedi. İranlı sporcuya 2021 Oslo'daki Dünya Şampiyonası'nda yenilmiştim. Ben hiç öyle kral, taç hareketi yapmadım. 2021'de yanlış tavır sergilediğini düşünüyorum. Ben ona cevap olsun diye yaptım. 2021 Dünya Şampiyonası'na hazır gitmemiştim. Olimpiyatlardan sonra tatilden çıktım, Oslo'ya gittim. Bu onun rövanşıydı. Çok iyi hazırlandım. Final maçım olduğunu biliyordum. Çünkü geçen yılın dünya şampiyonu ve favori isimle yaptım. Son saniyelerde gelmesi sevincimi daha da artırdı. Çünkü zor geçti müsabaka. Böyle bir cevap vermek istedim. Bunu planlamıştım. Ona yaptığı hareketi yakıştırmadığım için ben de o hareketi yaptım. Aslında benim de tarzım değil."







