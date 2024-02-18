Taha Akgül, 11. kez Avrupa Şampiyonu

Milli güreşçi Taha Akgül, kariyerinin 11'inci Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

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Taha Akgül, 11. kez Avrupa Şampiyonu
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18 Şubat 2024 21:01
Son güncelleme 18 Şubat 2024 21:53
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

Taha, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyondaki serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı.

Minderden 5-4 galip ayrılan Taha, peş peşe 4'üncü, toplamda 11'inci Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

 

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