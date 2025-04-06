Szymanski, 100. resmi maçına çıktı!

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, Trabzonspor karşısında 100. maçına çıkarak 'dalya' dedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Szymanski, 100. resmi maçına çıktı!
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06 Nisan 2025 19:25
Polonyalı Sebastian Szymanski, Trabzonspor karşılaşmasıyla sarı-lacivertli takımla 100. resmi maçına çıktı.

Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2023-2024 sezonunda 55 resmi maçta forma giyip 13 gol ve 19 asistlik performans gösteren Szymanski, bu sezon ise 44 resmi maçta sahaya çıktı.

Jose Mourinho'nun vazgeçmediği oyunculardan olan Szymanski, bu sezon takımı adına 7 gol atarken, 9 da asist yaptı.

Polonyalı oyuncu, Trabzonspor maçıyla "dalya" derken, sarı-lacivertli kulübün tarihinde bu sayıya en hızlı ulaşan ikinci futbolcu oldu.

Fenerbahçe'de ikinci sezonunda 100 resmi maça çıkan ilk isim Dusan Tadic olmuştu.

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