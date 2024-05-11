Suudi Arabistan'da şampiyon Jorge Jesus!

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Al Hilal'in başına geçen Portekizli teknik adam, bu zaferle birlikte kariyerindeki 24. şampiyonluğu yaşadı. Al-Hilal takımı da ligde 19. kez şampiyonluğa ulaştı.



Ligde 20 puanda kalan Al Hazem ise ligde son sırada konumlandı.



Mücadelede Al Hazem'in tek golü 34. dakikada Faiz Salemani geldi. Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri ise penaltıdan 15. dakikada ve 45+3'te Aleksandar Mitrovic, 39. dakikada kendi kalesine Ahmed Al-Juwaid ve 45+6. dakikada Sergej Milinkovic-Savic kaydetti.



Ligde bir sonraki hafta Al Hilal, Al Nassr'a konuk olacak. Al Hazem ise Al Riyadh'ı ağırlayacak.



