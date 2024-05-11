Suudi Arabistan'da şampiyon Jorge Jesus!

Suudi Arabistan Pro Lig'in 31. haftasında Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, evinde Al Hazem'i 4-1 yendi ve ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Suudi Arabistan'da şampiyon Jorge Jesus!
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11 Mayıs 2024 20:04
Son güncelleme 11 Mayıs 2024 20:20
Suudi Arabistan Pro Lig'in 31. haftasında Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, evinde Al Hazem'i konuk etti. 

Prince Faisal bin Fahd Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Al-Hilal 4-1 kazandı ve ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 

24. ŞAMPİYONLUK
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Al Hilal'in başına geçen Portekizli teknik adam, bu zaferle birlikte kariyerindeki 24. şampiyonluğu yaşadı. Al-Hilal takımı da ligde 19. kez şampiyonluğa ulaştı.

Ligde 20 puanda kalan Al Hazem ise ligde son sırada konumlandı.

Mücadelede Al Hazem'in tek golü 34. dakikada Faiz Salemani geldi. Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri ise penaltıdan 15. dakikada ve 45+3'te Aleksandar Mitrovic, 39. dakikada kendi kalesine Ahmed Al-Juwaid ve 45+6. dakikada Sergej Milinkovic-Savic kaydetti.

Ligde bir sonraki hafta Al Hilal, Al Nassr'a konuk olacak. Al Hazem ise Al Riyadh'ı ağırlayacak.


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