Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla devam edecek

Süper Lig 'de 30. hafta cuma günü yapılacak tek müsabakayla başlayacak.



Haftanın açılış maçında yarın saat 21.00'de Yukatel Denizlispor ile Gaziantep Futbol Kulübü , Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



Ligde 30. haftanın öne çıkan maçında ise zirve yarışı veren Galatasaray ile Trabzonspor , İstanbul'da karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda 5 Temmuz Pazar günü oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 30. haftanın maç programı şöyle:



Cuma:



21.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK (Denizli Atatürk)



4 Temmuz Cumartesi:



18.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)



18.30 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)



21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)



21.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)



5 Temmuz Pazar:



18.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)



21.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)



21.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)



6 Temmuz Pazartesi:



21.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



