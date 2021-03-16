Süper Lig'de 30. haftanın 11'i

Süper Lig'de 30. haftada oynanan karşılaşmaların ardından haftanın en iyi 11'ini belirledik.

Haftaya damga vuran performansa Galatasaray'dan Henry Onyekuru, Alanyaspor'dan Ceyhun Gülselam ve Ankaragücü'nden Torgeir Börven imza attı.



Haftanın kadrosunda 3 Beşiktaşlı ve 3 Galatasaraylı oyuncu yer alırken, Trabzonspor'un Erzurumspor ile berabere kaldığı maçta kalesine gole geçit vermeyen Uğurcan Çakır, Kadıköy'de kazanılan galibiyette savunmanın başrolünde olan Arda Kızıldağ, Sivasspor'un Karagümrük'ü 1-0 yendiği mücadelede sağ bekte oynayan Alaaddin dikkat çeken diğer isimler oldu.







19.00 Başakşehir 2-3 Beşiktaş13.30 Sivasspor 1-0 Fatih Karagümrük16.00 Çaykur Rizespor 1-0 Hatayspor16.00 Alanyaspor 4-0 Antalyaspor19.00 Kayserispor 0-3 Galatasaray13.30 Ankaragücü 3-0 Göztepe16.00 B.B. Erzurumspor 0-0 Trabzonspor16.00 Gaziantep 2-0 Denizlispor19.00 Fenerbahçe 1-2 Gençlerbirliği19.00 Kasımpaşa 1-1 Konyaspor