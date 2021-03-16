Süper Lig'de 30. haftanın 11'i

Sporx.com editörleri, Süper Lig'de 30. haftanın dikkat çeken performanslarından en iyi 11 hazırladı.

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de 30. haftanın 11'i
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16 Mart 2021 08:47
Süper Lig'de 30. haftada oynanan karşılaşmaların ardından haftanın en iyi 11'ini belirledik.

Haftaya damga vuran performansa Galatasaray'dan Henry Onyekuru, Alanyaspor'dan Ceyhun Gülselam ve Ankaragücü'nden Torgeir Börven imza attı.

Haftanın kadrosunda 3 Beşiktaşlı ve 3 Galatasaraylı oyuncu yer alırken, Trabzonspor'un Erzurumspor ile berabere kaldığı maçta kalesine gole geçit vermeyen Uğurcan Çakır, Kadıköy'de kazanılan galibiyette savunmanın başrolünde olan Arda Kızıldağ, Sivasspor'un Karagümrük'ü 1-0 yendiği mücadelede sağ bekte oynayan Alaaddin dikkat çeken diğer isimler oldu.




 SÜPER LİG 30. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

12.03.2021 Cuma

19.00 Başakşehir 2-3 Beşiktaş

13.03.2021 Cumartesi

13.30 Sivasspor 1-0 Fatih Karagümrük
16.00 Çaykur Rizespor 1-0 Hatayspor
16.00 Alanyaspor 4-0 Antalyaspor
19.00 Kayserispor 0-3 Galatasaray

14.03.2021 Pazar

13.30 Ankaragücü 3-0 Göztepe
16.00 B.B. Erzurumspor 0-0 Trabzonspor
16.00 Gaziantep 2-0 Denizlispor
19.00 Fenerbahçe 1-2 Gençlerbirliği

15.03.2021 Pazartesi

19.00 Kasımpaşa 1-1 Konyaspor
Yeni Malatyaspor (BAY)




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