Süper Lig yayın ihalesi için flaş iddia!

2022-2023 sezonundan başlayarak, toplam 5 sezonu kapsayan Süper Lig'in yeni yayın ihalesi için çalışmalar devam ediyor.



Kulüpler yeni yayın döneminde yıllık 3 milyar 720 milyon TL (Yaklaşık 240 milyon dolar) gelir hedefliyor. Ancak gelen tekliflerin bu rakamın neredeyse 100 milyon dolar altında kaldığı da biliniyor.



Yayın komisyonu, pazartesi günü ihaleye katılma yeterliliğine sahip 14 firmanın 12'sinin revize ettiği teklifleri inceledi.



Yapılan değerlendirme sonucunda izlenecek yol haritası, TFF tarafından şöyle açıklandı:



KUYRUK 28 ŞUBAT'TA KOPACAK



"Mevcut katılımcılardan; toplam 12 adet revize teklif, Yayın İhale Komisyonu'na sunulmuş ve revize teklifler değerlendirilmiştir. Komisyonun bir sonraki toplantısı, 24 Şubat 2022 Perşembe günü yapılacak olup, yayın ihalesine ilişkin nihai karar, 28 Şubat Pazartesi günü yapılacak toplantıda verilecektir."



28 Şubat'a kadar taraflar arasında görüşme trafiği devam edecek ancak şu andaki tablo, gelen tekliflerin kulüpleri memnun etmediğini net şekilde ortaya koyuyor.



ALTERNATİF PLAN: SÜPER LİG TV



Akşam'da yer alan habere göre; 28 Şubat'ta yapılacak karar toplantısında da tekliflerin yetersiz kalması durumunda, ihalenin iptal edimesi gündemde. Bu durumda alternatif yöntemler devreye girecek. Favori proje Süper Lig TV'nin kurulması...



TFF Başkanı Nihat Özdemir daha önce yaptığı açıklamada, "Kulüplerin menfaatlerini korumak için ne gerekiyorsa yapacağız. Süper Lig TV kurmak dahil çalışmalarımız var. Vaktimiz var, acelemiz yok" mesajı vermişti.





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