Süper Lig tarihinin gol raporu!

Sezon Maç Gol Ortalama 1959 114 264 2,32 1959-60 380 929 2,44 1960-61 380 850 2,24 1961-62 380 857 2,26 1962-63 352 937 2,66 1963-64 306 691 2,26 1964-65 240 516 2,15 1965-66 240 545 2,27 1966-67 272 549 2,02 1967-68 272 602 2,21 1968-69 240 471 1,96 1969-70 240 419 1,75 1970-71 240 445 1,85 1971-72 240 464 1,93 1972-73 240 449 1,87 1973-74 240 405 1,69 1974-75 240 442 1,84 1975-76 240 479 2 1976-77 240 442 1,84 1977-78 240 474 1,98 1978-79 240 486 2,03 1979-80 240 422 1,76 1980-81 240 466 1,94 1981-82 272 490 1,8 1982-83 306 636 2,08 1983-84 306 633 2,07 1984-85 306 686 2,24 1985-86 342 808 2,36 1986-87 342 776 2,27 1987-88 380 1032 2,72 1988-89 342 985 2,88 1989-90 306 819 2,68 1990-91 240 672 2,8 1991-92 240 677 2,82 1992-93 240 716 2,98 1993-94 240 700 2,92 1994-95 306 945 3,09 1995-96 306 873 2,85 1996-97 306 878 2,87 1997-98 306 861 2,81 1998-99 306 875 2,86 1999-00 306 878 2,87 2000-01 306 1017 3,32 2001-02 306 910 2,97 2002-03 306 853 2,79 2003-04 306 908 2,97 2004-05 306 901 2,94 2005-06 306 849 2,77 2006-07 306 736 2,4 2007-08 306 784 2,56 2008-09 306 787 2,57 2009-10 276 666 2,41 2010-11 306 838 2,74 2011-12 330 860 2,61 2012-13 306 817 2,67 2013-14 306 806 2,63 2014-15 306 873 2,85 2015-16 306 827 2,7 2016-17 306 828 2,71 2017-18 306 906 2,96 2018-19 306 821 2,68 2019-20 306 875 2,86 2020-21 420 1136 2,7 2021-22 380 1067 2,8 2022-23 342 954 2,78 2023-24 380 1061 2,79

Süper Lig'de geride kalan 66 sezonda en fazla gol 2020-21, en az gol ise 1973-74 sezonunda atıldı.Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de 21 takımla oynanan 2020-21 sezonundaki 420 maçta toplam bin 136 gol atıldı. Bu sayı, lig tarihine "bir sezonda atılan en yüksek gol sayısı" olarak geçti.Lig tarihinde şimdiye dek en az gol ise 1973-74 sezonunda kaydedildi. Takımlar 240 maçta fileleri toplam 405 kez havalandırırken sporseverler lig tarihinin ez az gollü sezonunu izledi.Süper Lig'de gol ortalaması en yüksek sezon, 2000-01 oldu. 306 maçta toplam 1017 gol atılırken, maç başına 3,32 ortalama yakalandı.En az gol ortalamasının gerçekleştiği sezon ise 1973-74 olarak tarihte yerini aldı. 240 maçta toplam 405 gol atılırken maç başına düşen ortalama gol sayısı 1,69'da kaldı.Süper Lig tarihinde "1000" gol barajı sadece 5 kez geçildi.Ligde fileler 1987-88 sezonunda bin 32, 2000-01'de bin 17, 2020-21'de bin 136, 2021-22'de bin 67, 2023-24'te ise bin 61 kez havalandı.Türkiye'nin 3 puan sistemine geçtiği 1987-88 sezonundan sonra gol sayısında da gözle görülür artış oldu. Bu dönemdeki en düşük gol ortalaması 2,405 ile 2006-07 ve 2,413 ile 2009-10 sezonları olarak kayıtlarda yer aldı.Türkiye'nin en üst kademe futbol liginde atılan gollerin sezonlara dağılımı şöyle: