Süper Lig puan durumunda hangi takım kaçıncı sırada? Ligde Galatasaray'ın Göztepe'yi 1-0 yenmesinin ardından Süper Lig puan durumu nasıl oluştu? İşte detaylar...
SÜPER LİG'DE 19. HAFTA SONUÇLARI
Beşiktaş 1-1 Erzurumspor
Kayserispor 1-1 Bursaspor
Göztepe 1-1 Galatasaray
27 OCAK PAZAR
Çaykur Rizespor 13:30 Akhisarspor
Atiker Konyaspor 16:00 Antalyaspor
Sivasspor 19:00 Trabzonspor
28 OCAK PAZARTESİ
Ankaragücü 20:00 Alanyaspor
Başakşehir 20:00 Kasımpaşa
Fenerbahçe 20:00 Yeni Malatyaspor
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG 20. HAFTA FİKSTÜRÜ
1 ŞUBAT CUMA
Fenerbahçe 20:30 Göztepe
2 ŞUBAT CUMARTESİ
Yeni Malatyaspor 13:30 Kaysersipor
Kasımpaşa 16:00 Sivasspor
Trabzonspor 16:00 Ankaragücü
Alanyaspro 19:00 Galatasaray
3 ŞUBAT PAZAR
Erzurumspor 13:30 Çaykur Rizespor
Akhisarspor 16:00 Başakşehir
Antalyaspor 19:00 Beşiktaş
4 ŞUBAT PAZARTESİ
Bursaspor 20:00 Konyaspor
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SÜPER LİG'DE 19. HAFTA SONUÇLARI
Beşiktaş 1-1 Erzurumspor
Kayserispor 1-1 Bursaspor
Göztepe 1-1 Galatasaray
27 OCAK PAZAR
Çaykur Rizespor 13:30 Akhisarspor
Atiker Konyaspor 16:00 Antalyaspor
Sivasspor 19:00 Trabzonspor
28 OCAK PAZARTESİ
Ankaragücü 20:00 Alanyaspor
Başakşehir 20:00 Kasımpaşa
Fenerbahçe 20:00 Yeni Malatyaspor
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG 20. HAFTA FİKSTÜRÜ
1 ŞUBAT CUMA
Fenerbahçe 20:30 Göztepe
2 ŞUBAT CUMARTESİ
Yeni Malatyaspor 13:30 Kaysersipor
Kasımpaşa 16:00 Sivasspor
Trabzonspor 16:00 Ankaragücü
Alanyaspro 19:00 Galatasaray
3 ŞUBAT PAZAR
Erzurumspor 13:30 Çaykur Rizespor
Akhisarspor 16:00 Başakşehir
Antalyaspor 19:00 Beşiktaş
4 ŞUBAT PAZARTESİ
Bursaspor 20:00 Konyaspor
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın