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Süper Lig Puan Durumu (19. Hafta)

Süper Lig'de puan durumu nasıl oluştu? Galatasaray'ın Göztepe'yi mağlup etmesinin ardından Süper Lig puan durumu ve 19. hafta fikstürü burada...

Kaynak: Sporx.com
Süper Lig Puan Durumu (19. Hafta)
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26 Ocak 2019 21:01
Süper Lig puan durumunda hangi takım kaçıncı sırada? Ligde Galatasaray'ın Göztepe'yi 1-0 yenmesinin ardından Süper Lig puan durumu nasıl oluştu? İşte detaylar...

SÜPER LİG'DE 19. HAFTA SONUÇLARI
Beşiktaş 1-1 Erzurumspor
Kayserispor 1-1 Bursaspor
Göztepe 1-1 Galatasaray

27 OCAK PAZAR
Çaykur Rizespor 13:30 Akhisarspor
Atiker Konyaspor 16:00 Antalyaspor
Sivasspor 19:00 Trabzonspor

28 OCAK PAZARTESİ
Ankaragücü 20:00 Alanyaspor
Başakşehir 20:00 Kasımpaşa
Fenerbahçe 20:00 Yeni Malatyaspor

SÜPER LİG PUAN DURUMU


 

SÜPER LİG 20. HAFTA FİKSTÜRÜ

1 ŞUBAT CUMA
Fenerbahçe 20:30 Göztepe 

2 ŞUBAT CUMARTESİ
Yeni Malatyaspor 13:30 Kaysersipor
Kasımpaşa 16:00 Sivasspor
Trabzonspor 16:00 Ankaragücü
Alanyaspro 19:00 Galatasaray 

3 ŞUBAT PAZAR
Erzurumspor 13:30 Çaykur Rizespor
Akhisarspor 16:00 Başakşehir
Antalyaspor 19:00 Beşiktaş 

4 ŞUBAT PAZARTESİ
Bursaspor 20:00 Konyaspor

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