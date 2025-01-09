Süper Lig'in en değerli yerlisi: Semih Kılıçsoy

CIES'a göre Beşiktaş'ın 19 yaşındaki oyuncusu Semih Kılıçsoy, Süper Lig'in en değerli yerli futbolcusu konumunda.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'in en değerli yerlisi: Semih Kılıçsoy
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09 Ocak 2025 10:04
Son güncelleme 09 Ocak 2025 10:19
CIES (Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi)'a göre Süper Lig'in en değerli yerli oyuncusu Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy oldu.

Genç oyuncunun değeri 25-35 milyon Euro olarak gösteriliyor.

İLK SIRADA OSIMHEN VAR

19 yaşındaki yıldız aynı zamanda Süper Lig'in en değerli 2. oyuncusu olarak gözüküyor. Listenin ilk sırasında 51-72 milyon Euro değeriyle Victor Osimhen yer alıyor.

EN-NESYRI VE YASİN ÖZCAN

F.Bahçe'nin yıldızı En Nesyri 3., Yasin Özcan ise 4. basamakta yer alıyor. Kasımpaşa'nın genç yıldızı, CIES'a göre Semih'ten sonra en pahalı yerli futbolcu durumunda.

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