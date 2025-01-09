CIES (Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi)'a göre Süper Lig'in en değerli yerli oyuncusu Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy oldu.
Genç oyuncunun değeri 25-35 milyon Euro olarak gösteriliyor.
İLK SIRADA OSIMHEN VAR
19 yaşındaki yıldız aynı zamanda Süper Lig'in en değerli 2. oyuncusu olarak gözüküyor. Listenin ilk sırasında 51-72 milyon Euro değeriyle Victor Osimhen yer alıyor.
EN-NESYRI VE YASİN ÖZCAN
F.Bahçe'nin yıldızı En Nesyri 3., Yasin Özcan ise 4. basamakta yer alıyor. Kasımpaşa'nın genç yıldızı, CIES'a göre Semih'ten sonra en pahalı yerli futbolcu durumunda.
Genç oyuncunun değeri 25-35 milyon Euro olarak gösteriliyor.
İLK SIRADA OSIMHEN VAR
19 yaşındaki yıldız aynı zamanda Süper Lig'in en değerli 2. oyuncusu olarak gözüküyor. Listenin ilk sırasında 51-72 milyon Euro değeriyle Victor Osimhen yer alıyor.
EN-NESYRI VE YASİN ÖZCAN
F.Bahçe'nin yıldızı En Nesyri 3., Yasin Özcan ise 4. basamakta yer alıyor. Kasımpaşa'nın genç yıldızı, CIES'a göre Semih'ten sonra en pahalı yerli futbolcu durumunda.