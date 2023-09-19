Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti. İşte yeni oranlar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
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19 Eylül 2023 17:04
Son güncelleme 19 Eylül 2023 17:18
Süper Lig'de 5. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları da değişti.

Haftayı Antalyaspor galibiyetiyle bitiren Fenerbahçe'nin oranı 2.70'ten 2.40'a düştü. Sarı-lacivertliler ilk kez şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.

Sahasında Samsunspor'u mağlup eden Galatasaray'ın oranı da 2.60'dan 2.50'ye düştü. 

Trabzonspor karşısında kaybeden Beşiktaş'ın oranı 3.50'den 4.75 olarak revize edildi.

Öte yandan Trabzonspor'un 20.00 olan oranı ise değişmedi ve aynı kaldı.

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