Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

Süper Lig'de 5. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları da değişti.
Haftayı Antalyaspor galibiyetiyle bitiren Fenerbahçe'nin oranı 2.70'ten 2.40'a düştü. Sarı-lacivertliler ilk kez şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.
Sahasında Samsunspor'u mağlup eden Galatasaray'ın oranı da 2.60'dan 2.50'ye düştü.
Trabzonspor karşısında kaybeden Beşiktaş'ın oranı 3.50'den 4.75 olarak revize edildi.
Öte yandan Trabzonspor'un 20.00 olan oranı ise değişmedi ve aynı kaldı.
TIKLA, ŞAMPİYONLUK ORANLARINA İDDAA.COM'DA OYNA!
Haftayı Antalyaspor galibiyetiyle bitiren Fenerbahçe'nin oranı 2.70'ten 2.40'a düştü. Sarı-lacivertliler ilk kez şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.
Sahasında Samsunspor'u mağlup eden Galatasaray'ın oranı da 2.60'dan 2.50'ye düştü.
Trabzonspor karşısında kaybeden Beşiktaş'ın oranı 3.50'den 4.75 olarak revize edildi.
Öte yandan Trabzonspor'un 20.00 olan oranı ise değişmedi ve aynı kaldı.
TIKLA, ŞAMPİYONLUK ORANLARINA İDDAA.COM'DA OYNA!