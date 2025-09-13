Süper Lig'de protesto!

Milli aradan sonra geri dönen Süper Lig'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.



Ligde 17.00'de başlayan maçların santra vuruşu sonrasında oyuncular 1 dakikalık "Nefret yok, Futbol Var." protestosunda bulundu.



Kulüpler Birliği ve Süper Lig ekipleri de hafta içerisinde aynı başlık ile bir açıklama yayınlamıştı.



