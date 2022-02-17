Süper Lig'de iki dev maçın tarihi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. hafta müsabakalarının programı belli oldu.



Merakla beklenen 28. haftadaki Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinin 6 Mart Pazar günü oynanacağı belirtilirken 29. haftadaki Galatasaray ile Beşiktaş derbisinin ise 14 Mart Pazartesi oynanmasına karar verildi.



Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ligde 4 haftalık program şöyle:



27. Hafta



25 Şubat Cuma:



20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)



20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor (Şenol Güneş)



26 Şubat Cumartesi:



16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)



19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Koleji 4 Eylül)



27 Şubat Pazar:



13.30 Altay-Gaziantep FK (Alsancak Mustafa Denizli)



13.30 GZT Giresunspor-Göztepe (Çotanak)



16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)



16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Hatay)



19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Nef)



28 Şubat Pazartesi:



20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)



28. Hafta



4 Mart Cuma:



20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor (Yeni Malatya)



5 Mart Cumartesi:



16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)



16.00 Çaykur Rizespor-GZT Giresunpor (Çaykur Didi)



19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (Medaş Konya Büyükşehir)



6 Mart Pazar:



16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Altay (Atatürk Olimpiyat)



19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)



19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)



7 Mart Pazartesi:



20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)



20.00 Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)



29. Hafta



12 Mart Cumartesi:



13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Hatay)



16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)



16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)



19.00 Trabzonspor-Göztepe (Şenol Güneş)



13 Mart Pazar:



13.30 Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)



16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)



19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)



14 Mart Pazartesi:



20.00 GZT Giresunspor-Gaziantep FK (Çotanak)



20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)



30. Hafta



18 Mart Cuma:



20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)



20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)



19 Mart Cumartesi:



13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)



16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)



16.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Yeni Adana)



19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Vodafone Park)



20 Mart Pazar:



13.30 Demir Grup Sivasspor-Altay (Bahçeşehir Koleji 4 Eylül)



13.30 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor (Antalya)



16.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)



19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)



