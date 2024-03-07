Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 29. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları, Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.
Müsabakalar ve düdük çalacak hakemler şunlar:
Cuma:
20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek
9 Mart Cumartesi:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
19.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük
19.00 RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor: Mert Güzenge
10 Mart Pazar:
13.30 Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler
16.00 İstanbulspor-Kasımpaşa: Çağdaş Altay
16.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
19.00 Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor: Kadir Sağlam
11 Mart Pazartesi:
20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş: Arda Kardeşler
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 29. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları, Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.
Müsabakalar ve düdük çalacak hakemler şunlar:
Cuma:
20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek
9 Mart Cumartesi:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
19.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük
19.00 RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor: Mert Güzenge
10 Mart Pazar:
13.30 Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler
16.00 İstanbulspor-Kasımpaşa: Çağdaş Altay
16.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
19.00 Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor: Kadir Sağlam
11 Mart Pazartesi:
20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş: Arda Kardeşler
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