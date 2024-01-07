Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı

Süper Lig'de oynanacak maçların VAR hakemleri açıklandı.
Fenerbahçe'nin saat 16.00'da karşılaşacağı maçın VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Maçta orta hakem olarak ise Volkan Bayarslan düdük çalacak.
Galatasaray'ın 19.00'da Konyaspor ile oynayacağı maçın orta hakem Ali Şansalan olacak. Alper Çetin ise VAR hakemi olarak görev yapacak.
Fenerbahçe'nin saat 16.00'da karşılaşacağı maçın VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Maçta orta hakem olarak ise Volkan Bayarslan düdük çalacak.
Galatasaray'ın 19.00'da Konyaspor ile oynayacağı maçın orta hakem Ali Şansalan olacak. Alper Çetin ise VAR hakemi olarak görev yapacak.
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