Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı

Süper Lig'de oynanacak maçların VAR hakemleri belli oldu.

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Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı
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07 Ocak 2024 12:06
Son güncelleme 07 Ocak 2024 12:10
Süper Lig'de oynanacak maçların VAR hakemleri açıklandı.

Fenerbahçe'nin saat 16.00'da karşılaşacağı maçın VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Maçta orta hakem olarak ise Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Galatasaray'ın 19.00'da Konyaspor ile oynayacağı maçın orta hakem Ali Şansalan olacak. Alper Çetin ise VAR hakemi olarak görev yapacak.

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